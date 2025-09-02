UBS stuft DANONE auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef Jürgen Esser auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Fokus des Lebensmittelkonzerns liege auf einem schnelleren Wachstum als dem des Marktes, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Operativ und dank der Produktpalette solle unter dem Strich mehr Geld verdient werden./bek/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 73,73EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 22:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Guillaume Delmas

Analysiertes Unternehmen: DANONE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 78

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



