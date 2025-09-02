Partnerschaft zwischen Polychim und Milliken bringt erstmals UL-geprüfte PP-Harze nach Europa

DUNKIRK, Frankreich, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Polychim Industrie, eine Marke der Beaulieu International Group, und der diversifizierte globale Hersteller Milliken & Company gaben heute die Einführung von zwei geklärten Polypropylen (PP)-Harzsorten bekannt, die zum ersten Mal in Europa das UL Environmental Claim Validation (ECV) Label tragen. Polychim nutzte Millikens Millad NX 8000 ECO Additiv Lösung , um seine hochklaren PP-Typen HJ45XI und HS45XI auf den Markt zu bringen, die einen bis zu 10 % geringeren Energieverbrauch während des Formprozesses ermöglichen - nachgewiesene Einsparungen, die sich auf die gesamte Kunststoff-Wertschöpfungskette übertragen.

„Gemeinsam mit Polychim haben wir erfolgreich ein Harz entwickelt, das den Energiebedarf bei der Herstellung von Spritzgussteilen senken kann", so Maria Di Nolfo, Vertriebsleiterin Europa bei Milliken. „Wir freuen uns, dass Polychim der erste Harzhersteller ist, der eine innovative, UL-geprüfte Hochleistungsformulierung auf dem europäischen Markt einführt."

Das UL ECV ist ein externes Prüfprogramm von UL Solutions, einem weltweit führenden Unternehmen für angewandte Wissenschaften. Ein UL ECV-Label bestätigt, dass die Angaben zu einem Produkt von unabhängiger Seite durch UL geprüft wurden, was das Vertrauen der Verbraucher und die Glaubwürdigkeit der Marke insgesamt erhöhen kann. Markeninhaber, die mit Millad NX 8000 ECO geklärte PP-Harze verwenden, können ihre Spritzgussteile mit einem UL ECV-Label versehen.

„Wir sind stolz darauf, unsere UL-certified Harzsorten einzuführen, die mit Milliken's Millad NX 8000 ECO-Klärer von Milliken hergestellt wurden", sagte Hery Randria, General Manager bei Polychim. „Diese Sorten bieten ein erhebliches Potenzial zur Senkung des Energieverbrauchs beim Spritzgießen. Außerdem trägt der Polychim-Standort zu einer Umweltbelastung von nur 1,0 kg CO₂ pro Kilogramm produziertem Polypropylen bei. Zusammengenommen unterstreichen diese Entwicklungen unser Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation auf dem europäischen Markt".

Polychim's HJ45XI und HS45XI sind mit dem Klärmittel Millad angereichert, das für eine hervorragende Ästhetik und Verarbeitungseffizienz sorgt. Die Harze ermöglichen den Verarbeitern Energie- und Kosteneinsparungen von bis zu 10 %, da sie bei niedrigeren Temperaturen und mit kürzeren Zykluszeiten verarbeitet werden können als ähnliche Produkte auf dem Markt. Beide Produkte sind jetzt in Europa erhältlich.

Weitere Informationen über die Kunststoffadditive von Milliken finden Sie unter www.milliken.com. Um mehr über die hochklaren PP-Typen von Polychim zu erfahren, besuchen Sie www.Polychim-industrie.com.

Informationen zu Milliken

Milliken & Company ist ein weltweit führendes Produktionsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf der Materialwissenschaft liegt und das schon heute die Durchbrüche von morgen ermöglicht. Von branchenführenden Molekülen bis hin zu nachhaltigen Innovationen stellt Milliken Produkte her, die das Leben der Menschen verbessern und Lösungen für seine Kunden und Gemeinschaften bieten. Mit Tausenden von Patenten und einem Portfolio mit Anwendungen in den Bereichen Textilien, Bodenbeläge, Chemie und Gesundheitswesen nutzt das Unternehmen ein gemeinsames Gefühl von Integrität und Exzellenz, um die Welt für Generationen positiv zu beeinflussen. Entdecken Sie mehr über Milliken's neugierige Köpfe und inspirierte Lösungen unter milliken.com und auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

Über Polychim

Polychim Industrie ist ein europäischer Hersteller von Polypropylen (PP), der zusammen mit seinem in Louisiana ansässigen Schwesterunternehmen Pinnacle Polymers zur Beaulieu International Group gehört. Das in Dünkirchen an der Nordküste Frankreichs ansässige Unternehmen Polychim hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1990 auf PP-Homopolymere spezialisiert. Polychim PP hat eine Vielzahl von Anwendungen, darunter BCF-Garne (Bulked Continuous Filament), Fasern, gestreckte Bänder, Teppichrückseiten und Klebebänder. Neben der Extrusion und dem Compounding wird Polychim PP auch für das Spritzgießen von Artikeln wie Lebensmittelbehältern, Kosmetikdosen, Tiegeln und Flaschen oder Gartenmöbeln verwendet. Weitere Informationen finden Sie unter www.Polychim-industrie.com oder www.bintg.com.

