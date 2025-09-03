US-Richter zwingt Google zur Daten-Teilung – aber Chrome bleibt verschont

Google darf damit Partnern wie Apple weiterhin Milliarden zahlen, um die eigene Suche auf dem iPhone vorzuinstallieren. Exklusivverträge, die Konkurrenz ausschließen, sind künftig jedoch untersagt.

Im langjährigen Kartellverfahren gegen Alphabets Suchmaschine Google hat ein US-Bundesrichter am Dienstag eine wegweisende Entscheidung gefällt: Der Konzern wird von den drastischsten Forderungen des US-Justizministeriums verschont und darf seinen Chrome-Browser behalten. Allerdings muss der Internet-Pionier seine Suchdaten mit Wettbewerbern teilen und exklusive Verträge beenden. Damit soll der Wettbewerb im Online-Suchmarkt gestärkt werden.

Kurz nach Veröffentlichung des Urteils kletterte die Alphabet-Aktie um 8 Prozent auf knapp unter 230 US-Dollar. Auch die Apple-Aktie legte zu – für den Konzern sind die Google-Milliarden ein gutes Geschäft.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Richter Amit Mehta festgestellt, dass Google durch die Abschottung seiner Suchmaschine gegen den Sherman Antitrust Act verstoßen habe. Die nun beschlossenen Auflagen sollen verhindern, dass der Konzern seine Dominanz auf neue Felder wie Künstliche Intelligenz ausweitet.

Google kündigte umgehend Berufung an – ein Schritt, der das Inkrafttreten der Maßnahmen um Jahre verzögern könnte. CEO Sundar Pichai warnte während des Prozesses, die erzwungene Datenfreigabe könne Konkurrenten ermöglichen, Googles Technologie nachzubauen.

Die Entscheidung ist Teil einer breiten US-Offensive gegen Big Tech. Neben Google stehen auch Meta, Amazon und Apple im Visier. Für den Suchmaschinenriesen ist das Urteil zudem nicht das einzige rechtliche Problem: Parallel läuft ein Verfahren über sein Werbegeschäft sowie eine Auseinandersetzung um den Play Store seines mobilen Betriebssystems Android.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





