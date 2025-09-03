BitMine Immersion (BMNR) gibt Veröffentlichung der Investorenpräsentation für August und neueste Videobotschaft von Tom Lee, Chairman, bekannt

BitMine wird weiterhin von einer Gruppe führender institutioneller Investoren unterstützt, darunter Cathie Wood von ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG und Galaxy Digital, um das Ziel von BitMine zu unterstützen, 5 % der ETH zu erwerben

LAS VEGAS, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- (NYSE AMERICAN: BMNR) BitMine Immersion Technologies („BitMine" oder das „Unternehmen") gab heute die Veröffentlichung der neuesten Investorenpräsentation mit dem Titel „The Alchemy of 5%" (Die Alchemie der 5 %) auf seiner Website sowie der monatlichen Videoserie „The Chairman's Message" (Die Botschaft des Vorsitzenden) für August bekannt."

Die Videoreihe „Chairman's Message" wird von Thomas „Tom" Lee, Chairman von BitMine und Mitbegründer von Fundstrat, moderiert und wurde entwickelt, um Investoren über die langfristigen Vorteile von Ethereum zu informieren und Einblicke in die ETH-Treasury-Strategie des Unternehmens zu geben. Die Investorenpräsentation mit dem Titel „The Alchemie of 5%" begleitet das Video.

„In dieser neuesten Botschaft diskutieren wir, wie das Jahr 2025 und das SEC-Projekt Crypto sowie der GENIUS Act eine jahrzehntelange Chance für Ethereum und ETH schaffen, ähnlich wie die Transformation, die an der Wall Street nach der offiziellen Abkehr des US-Dollars vom Goldstandard im Jahr 1971 zu beobachten war. Während viele Anleger 1971 Gold kauften, wurde die eigentliche Chance erst durch die massiven Innovationen erkannt, die Wall Street in den Jahrzehnten nach 1971 hervorbrachte. Derselbe Superzyklus findet heute bei Ethereum statt", sagte Tom Lee, Chairman von BitMine.

Sowohl die „Chairman's Message" als auch die Investorenpräsentation sind auf der Website verfügbar: https://bitminetech.io/investor-relations/

Außerdem gab BitMine heute bekannt, dass es Kryptowährungen und Bargeld im Wert von 8,98 Mrd. USD besitzt. Zum 31. August um 17:00 Uhr ET umfassten die Kryptowährungsbestände des Unternehmens 1.866.974 ETH zu einem Preis von 4.458 USD pro ETH (Bloomberg), 192 Bitcoin (BTC) und unbelastete Barmittel in Höhe von 635 Mio. USD.