    XCMG meldet rekordverdächtige Halbjahresergebnisse und treibt Innovation und globale Expansion voran

    Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Historische Höchststände bei Umsatz und Gewinn
    dank technologischer Durchbrüche und nachhaltigem Wachstum bei XCMG

    2025 veröffentlicht und einen Rekordumsatz von 54,81 Mrd. RMB (7,69 Mrd. USD)
    erzielt - was einem Anstieg von 8,04 % gegenüber dem Vorjahr entspricht - sowie
    ein zweistelliges Wachstum beim Nettogewinn. Das Unternehmen ist weiterhin
    führend in der chinesischen Baumaschinenindustrie und stärkt gleichzeitig seine
    globale Reichweite und seine innovationsorientierte Strategie.

    In der ersten Jahreshälfte 2025 verzeichnete XCMG einen Auslandsumsatz von 25,55
    Mrd. RMB (3,58 Milliarden USD), was einem Anstieg von 16,64 % im Vergleich zum
    Vorjahr entspricht und den Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz auf 46,61
    % erhöht. Dieses Wachstum spiegelt die kontinuierlichen
    Internationalisierungsbemühungen des Unternehmens wider: Der weltweite
    Umsatzanteil stieg kontinuierlich von 29,07 % im Jahr 2022 auf heute fast 50 %
    an.

    Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

    - ein steiler Anstieg von 33,23 % bei den Aftermarket-Dienstleistungen;
    - ein Anstieg von 13,25 % in den strategischen Schwellenländern;
    - einen Umsatzsprung von 41,44 % bei den High-End-Produkten;
    - und der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn, der auf 4,36 Mrd. RMB (611,43
    Mio. USD) kletterte, was einem Anstieg von 16,63 % entspricht, wobei der
    Kernnettogewinn um beeindruckende 35,57 % stieg - bei beiden Kennzahlen
    handelt es sich um Allzeithochs.

    Auch bei den Rentabilitätskennzahlen gab es deutliche Verbesserungen. Die
    Bruttomarge stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 22,03 %, während die Nettogewinnmarge
    auf 8,06 % anstieg. Der operative Cashflow hat sich mehr als verdoppelt und
    erreichte 3,73 Mrd. RMB (523,08 Mio. USD), was die hohe operative Qualität und
    finanzielle Disziplin des Unternehmens unterstreicht.

    XCMG reinvestiert weiterhin Gewinne, um zukünftiges Wachstum zu sichern, wobei
    die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um mehr als
    5 % auf 2,64 Mrd. RMB (370,22 Mio. USD) gestiegen sind. Das Unternehmen
    beschleunigt die Innovation bei neuen Energietechnologien, setzt
    fortschrittliche Testplattformen ein und zieht weltweit Spitzenkräfte für
    Elektrifizierung und intelligente Systeme an.

    Der "1+6+N"-Innovationsrahmen hat zu greifbaren Ergebnissen geführt, von der
    Massenproduktion selbst entwickelter CTV-Batteriesysteme bis hin zu Durchbrüchen
    bei Ultrahochspannungs-Stromversorgungssystemen, hochintegriertem
    Wärmemanagement und hocheffizienten Siliziumkarbidtechnologien.

    In der Zwischenzeit setzt XCMG auf eine KI-gesteuerte Transformation,
    identifiziert hochwertige Anwendungsszenarien, führt acht KI-Pilotprojekte durch
    und baut ein skalierbares Rahmenwerk für intelligente Fertigung und Betrieb auf.
    Das Unternehmen sicherte sich in der ersten Jahreshälfte 218 neue
    Erfindungspatente und 45 Auslandspatente, womit sich das gesamte Patentportfolio
    auf über 12.000 Patente erhöht.

    Der Bergbauausrüstungssektor, eine wichtige "zweite Wachstumskurve", expandiert
    stark. Zu den Höhepunkten zählen der Einsatz von 100 autonomen Elektro-Lkw im
    Huaneng Yimin-Tagebau und die Ausrichtung eines globalen Gipfels zum
    kohlenstofffreien Bergbau mit Teilnehmenden aus über 30 Ländern. Partnerschaften
    mit führenden Unternehmen wie BHP und Rio Tinto stärken die wachsende globale
    Rolle des Unternehmens.

    Verfasst von news aktuell
