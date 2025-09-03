XCMG meldet rekordverdächtige Halbjahresergebnisse und treibt Innovation und globale Expansion voran
Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Historische Höchststände bei Umsatz und Gewinn
dank technologischer Durchbrüche und nachhaltigem Wachstum bei XCMG
XCMG Machinery (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4499515-1&h=1160171234&u=htt
ps%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4499515-1%26h%3D3579781
904%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.xcmgglobal.com%252F%26a%3DXCMG%2BMachinery&a=X
CMG+Machinery) (SHE:000425) hat seinen Geschäftsbericht für das erste Halbjahr
2025 veröffentlicht und einen Rekordumsatz von 54,81 Mrd. RMB (7,69 Mrd. USD)
erzielt - was einem Anstieg von 8,04 % gegenüber dem Vorjahr entspricht - sowie
ein zweistelliges Wachstum beim Nettogewinn. Das Unternehmen ist weiterhin
führend in der chinesischen Baumaschinenindustrie und stärkt gleichzeitig seine
globale Reichweite und seine innovationsorientierte Strategie.
In der ersten Jahreshälfte 2025 verzeichnete XCMG einen Auslandsumsatz von 25,55
Mrd. RMB (3,58 Milliarden USD), was einem Anstieg von 16,64 % im Vergleich zum
Vorjahr entspricht und den Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz auf 46,61
% erhöht. Dieses Wachstum spiegelt die kontinuierlichen
Internationalisierungsbemühungen des Unternehmens wider: Der weltweite
Umsatzanteil stieg kontinuierlich von 29,07 % im Jahr 2022 auf heute fast 50 %
an.
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- ein steiler Anstieg von 33,23 % bei den Aftermarket-Dienstleistungen;
- ein Anstieg von 13,25 % in den strategischen Schwellenländern;
- einen Umsatzsprung von 41,44 % bei den High-End-Produkten;
- und der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn, der auf 4,36 Mrd. RMB (611,43
Mio. USD) kletterte, was einem Anstieg von 16,63 % entspricht, wobei der
Kernnettogewinn um beeindruckende 35,57 % stieg - bei beiden Kennzahlen
handelt es sich um Allzeithochs.
Auch bei den Rentabilitätskennzahlen gab es deutliche Verbesserungen. Die
Bruttomarge stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 22,03 %, während die Nettogewinnmarge
auf 8,06 % anstieg. Der operative Cashflow hat sich mehr als verdoppelt und
erreichte 3,73 Mrd. RMB (523,08 Mio. USD), was die hohe operative Qualität und
finanzielle Disziplin des Unternehmens unterstreicht.
XCMG reinvestiert weiterhin Gewinne, um zukünftiges Wachstum zu sichern, wobei
die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um mehr als
5 % auf 2,64 Mrd. RMB (370,22 Mio. USD) gestiegen sind. Das Unternehmen
beschleunigt die Innovation bei neuen Energietechnologien, setzt
fortschrittliche Testplattformen ein und zieht weltweit Spitzenkräfte für
Elektrifizierung und intelligente Systeme an.
Der "1+6+N"-Innovationsrahmen hat zu greifbaren Ergebnissen geführt, von der
Massenproduktion selbst entwickelter CTV-Batteriesysteme bis hin zu Durchbrüchen
bei Ultrahochspannungs-Stromversorgungssystemen, hochintegriertem
Wärmemanagement und hocheffizienten Siliziumkarbidtechnologien.
In der Zwischenzeit setzt XCMG auf eine KI-gesteuerte Transformation,
identifiziert hochwertige Anwendungsszenarien, führt acht KI-Pilotprojekte durch
und baut ein skalierbares Rahmenwerk für intelligente Fertigung und Betrieb auf.
Das Unternehmen sicherte sich in der ersten Jahreshälfte 218 neue
Erfindungspatente und 45 Auslandspatente, womit sich das gesamte Patentportfolio
auf über 12.000 Patente erhöht.
Der Bergbauausrüstungssektor, eine wichtige "zweite Wachstumskurve", expandiert
stark. Zu den Höhepunkten zählen der Einsatz von 100 autonomen Elektro-Lkw im
Huaneng Yimin-Tagebau und die Ausrichtung eines globalen Gipfels zum
kohlenstofffreien Bergbau mit Teilnehmenden aus über 30 Ländern. Partnerschaften
mit führenden Unternehmen wie BHP und Rio Tinto stärken die wachsende globale
Rolle des Unternehmens.
Weitere Informationen finden Sie auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4499515
-1&h=3583223184&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D44
99515-1%26h%3D3700654221%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.xcmgglobal.com%26a%3Dwww.
xcmgglobal.com&a=www.xcmgglobal.com .
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762260/2025_09_02_113902_665.jpg (https
://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4499515-1&h=1978237513&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2
Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4499515-1%26h%3D1723346715%26u%3Dhttps%253A%
252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2762260%252F2025_09_02_113902_665.jpg%
26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2762260%252F2025_09_0
2_113902_665.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2762260%2F2025_09_
02_113902_665.jpg)
View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xcmg-meldet-reko
rdverdachtige-halbjahresergebnisse-und-treibt-innovation-und-globale-expansion-v
oran-302544395.html
