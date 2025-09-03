XCMG meldet rekordverdächtige Halbjahresergebnisse und treibt Innovation und globale Expansion voran

Xuzhou, China (ots/PRNewswire) - Historische Höchststände bei Umsatz und Gewinn

dank technologischer Durchbrüche und nachhaltigem Wachstum bei XCMG



2025 veröffentlicht und einen Rekordumsatz von 54,81 Mrd. RMB (7,69 Mrd. USD)

erzielt - was einem Anstieg von 8,04 % gegenüber dem Vorjahr entspricht - sowie

ein zweistelliges Wachstum beim Nettogewinn. Das Unternehmen ist weiterhin

führend in der chinesischen Baumaschinenindustrie und stärkt gleichzeitig seine

globale Reichweite und seine innovationsorientierte Strategie.





In der ersten Jahreshälfte 2025 verzeichnete XCMG einen Auslandsumsatz von 25,55

Mrd. RMB (3,58 Milliarden USD), was einem Anstieg von 16,64 % im Vergleich zum

Vorjahr entspricht und den Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz auf 46,61

% erhöht. Dieses Wachstum spiegelt die kontinuierlichen

Internationalisierungsbemühungen des Unternehmens wider: Der weltweite

Umsatzanteil stieg kontinuierlich von 29,07 % im Jahr 2022 auf heute fast 50 %

an.



Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:



- ein steiler Anstieg von 33,23 % bei den Aftermarket-Dienstleistungen;

- ein Anstieg von 13,25 % in den strategischen Schwellenländern;

- einen Umsatzsprung von 41,44 % bei den High-End-Produkten;

- und der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn, der auf 4,36 Mrd. RMB (611,43

Mio. USD) kletterte, was einem Anstieg von 16,63 % entspricht, wobei der

Kernnettogewinn um beeindruckende 35,57 % stieg - bei beiden Kennzahlen

handelt es sich um Allzeithochs.



Auch bei den Rentabilitätskennzahlen gab es deutliche Verbesserungen. Die

Bruttomarge stieg um 0,7 Prozentpunkte auf 22,03 %, während die Nettogewinnmarge

auf 8,06 % anstieg. Der operative Cashflow hat sich mehr als verdoppelt und

erreichte 3,73 Mrd. RMB (523,08 Mio. USD), was die hohe operative Qualität und

finanzielle Disziplin des Unternehmens unterstreicht.



XCMG reinvestiert weiterhin Gewinne, um zukünftiges Wachstum zu sichern, wobei

die Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr um mehr als

5 % auf 2,64 Mrd. RMB (370,22 Mio. USD) gestiegen sind. Das Unternehmen

beschleunigt die Innovation bei neuen Energietechnologien, setzt

fortschrittliche Testplattformen ein und zieht weltweit Spitzenkräfte für

Elektrifizierung und intelligente Systeme an.



Der "1+6+N"-Innovationsrahmen hat zu greifbaren Ergebnissen geführt, von der

Massenproduktion selbst entwickelter CTV-Batteriesysteme bis hin zu Durchbrüchen

bei Ultrahochspannungs-Stromversorgungssystemen, hochintegriertem

Wärmemanagement und hocheffizienten Siliziumkarbidtechnologien.



In der Zwischenzeit setzt XCMG auf eine KI-gesteuerte Transformation,

identifiziert hochwertige Anwendungsszenarien, führt acht KI-Pilotprojekte durch

und baut ein skalierbares Rahmenwerk für intelligente Fertigung und Betrieb auf.

Das Unternehmen sicherte sich in der ersten Jahreshälfte 218 neue

Erfindungspatente und 45 Auslandspatente, womit sich das gesamte Patentportfolio

auf über 12.000 Patente erhöht.



Der Bergbauausrüstungssektor, eine wichtige "zweite Wachstumskurve", expandiert

stark. Zu den Höhepunkten zählen der Einsatz von 100 autonomen Elektro-Lkw im

Huaneng Yimin-Tagebau und die Ausrichtung eines globalen Gipfels zum

kohlenstofffreien Bergbau mit Teilnehmenden aus über 30 Ländern. Partnerschaften

mit führenden Unternehmen wie BHP und Rio Tinto stärken die wachsende globale

Rolle des Unternehmens.



