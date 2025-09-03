Bybit WSOT 2025 zieht mit Beginn des mit 8 Millionen US-Dollar dotierten Hauptwettbewerbs viermal so viele Teams an

DUBAI, VAE, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, die zweitgrößte Kryptowährungsbörse der Welt gemessen am Handelsvolumen, hat am 27. August 2025 den global mit Spannung erwarteten Hauptwettbewerb der World Series of Trading (WSOT) 2025 gestartet, wie in einem offiziellen Livestream bekannt gegeben wurde. Dies folgt auf eine zehntägige Vorbereitungsphase, in der Trader 670.000 US-Dollar an Prämien unter sich aufteilten, nachdem ein Handelsvolumen von 78 Milliarden US-Dollar generiert worden war. Das Rennen um den Gesamtpreispool in Höhe von 8 Millionen US-Dollar für den Hauptwettbewerb läuft bis zum 15. September 2025 und stellt einen entscheidenden Moment für Trader weltweit dar, der ihre Zukunft im Kryptobereich neu schreiben und gestalten kann.

Der Livestream mit dem Titel WSOT 2025: The Ultimate Trading Showdown Starts Now (WSOT 2025: Der ultimative Trading Showdown beginnt jetzt) ist Teil der WSOT 2025-Livestream-Reihe, die sich in mehreren Sprachen an ein globales sowie regionales Publikum richtet. An der Session nahmen die Gastredner Dusty BC, Krypto-Trader und KOL, Alex Marzell, Krypto-Trader und Investor, sowie Sam, CEO von Tealstreet, teil.

Im Livestream verrieten die Organisatoren, dass die Bybit WSOT 2025 mit über 1.400 kampfbereiten Squads zum Ende der Pre-Heat-Phase alle bisherigen Teilnehmerrekorde gebrochen hat. Über 350.000 Teilnehmer hatten sich angemeldet, mehr als das Vierfache der Gesamtzahl der Teilnehmer im Jahr 2024. Die Transformation der WSOT 2025 konzentriert sich auf die Beseitigung traditioneller Barrieren, die das wettbewerbsorientierte Trading auf kapitalstarke Teilnehmer beschränkt haben. Der Wettbewerb steht nun Händlern bereits ab 100 US-Dollar offen und schafft damit die inklusivste Handelsplattform ihrer Art in der Geschichte der Kryptowährungen.

Der Hauptwettbewerb der Flaggschiffveranstaltung ist der Squad Showdown mit einem Preispool von 3,76 Millionen US-Dollar, während der Individual Showdown einen noch größeren Preispool von 4,4 Millionen US-Dollar für alle Arten von Tradern bietet.

Auszeichnung von Spitzenleistungen im Trading auf mehreren Ebenen

Mit umfassenden Unterstützungssystemen, die Bildungsressourcen, Community-Engagement und professionelle Trading-Infrastruktur umfassen, setzt die WSOT 2025 neue Maßstäbe für das, was im Bereich des kompetitiven Tradings auf globaler Ebene erreicht werden kann.