    Pressestimme

    'Ludwigsburger Kreiszeitung' zu finanzielle Sorgen von Eltern

    Für Sie zusammengefasst
    • Bekämpfung von Kinderarmut bleibt Staatsaufgabe.
    • Investitionen in Bildung und Freizeitangebote nötig.
    • Kinder und Eltern verdienen Anerkennung und Sicherheit.

    LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu finanzielle Sorgen von Eltern:

    "Bei aller Notwendigkeit, den Sozialstaat zu reformieren und bezahlbar zu halten, bleibt die Bekämpfung von Armut und vor allem der Kinderarmut eine wichtige Aufgabe des Staates und ein aktiver Schutz der Demokratie. Die Herausforderung für Schwarz-Rot und die Politik insgesamt besteht darin, sichtbar in Bildung, Betreuung und kostenlose Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche zu investieren und Sozialleistungen so auszugestalten, dass sie niederschwellig beansprucht werden können und zielgerichteter wirken. Kinder und Eltern sind keine Bittsteller. Sie sind das Rückgrat einer solidarischen Gesellschaft und verdienen Anerkennung und Sicherheit."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
