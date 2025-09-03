    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Stuttgarter Zeitung' zu Ende der Transferperiode in Bundesliga

    Für Sie zusammengefasst
    • Englische Clubs zahlen über 700 Mio. für Bundesliga-Stars.
    • Topspieler wie Ekitiké und Simons wechseln nach England.
    • Bundesliga droht Attraktivitätsverlust und Ausverkauf.

    STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Ende der Transferperiode in der Bundesliga:

    "Mehr als 700 Millionen Euro haben englische Clubs in diesem Transfersommer insgesamt an jene aus der Bundesliga überwiesen, neben Florian Wirtz und Nick Woltemade flogen Stars wie Hugo Ekitiké (für 95 Millionen von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool) und Xavi Simons (für 65 Millionen von RB Leipzig zu Tottenham Hotspur) auf die Insel. Die Bundesliga wird zum Zulieferbetrieb - und macht sich Sorgen: Die Qualität und die Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga leiden, wenn die Topstars zu den reichen Clubs nach England gehen. Wie soll die Bundesliga da noch punkten? Der Reiz, dass es hierzulande noch eine gelebte Fankultur gibt, wohingegen in der Premier League meist nur noch ein Operettenpublikum in den Stadien Platz nimmt, wird irgendwann an Strahlkraft verlieren, wenn sich die Dinge dieses Transfersommers verfestigen. Dann droht die ruhmreiche erste deutsche Spielklasse zu einer Ausverkaufsliga zu verkommen. Wenn die Besten stets nach England gehen, steht die Bundesliga vor einem massiven Attraktivitätsverlust - woran wohl irgendwann auch die Vielzahl an Traditionsvereinen samt toller Stimmung in den Stadien nicht mehr viel ändern wird."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu Ende der Transferperiode in Bundesliga "Stuttgarter Zeitung" zu Ende der Transferperiode in der Bundesliga: "Mehr als 700 Millionen Euro haben englische Clubs in diesem Transfersommer insgesamt an jene aus der Bundesliga überwiesen, neben Florian Wirtz und Nick Woltemade flogen Stars …