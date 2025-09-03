    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Pressestimme

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Handelsblatt' zu Mercosur-Abkommen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mercosur-Abkommen: Größte EU-Freihandelszone ever.
    • Milliarden-Zollersparnisse für europäische Firmen.
    • Geopolitisches Signal: Europa als attraktiver Partner.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Mercosur-Abkommen:

    "Das Mercosur-Abkommen zeigt, was die EU leisten kann. Es schafft eine Freihandelszone von rund 715 Millionen Menschen - die größte, die Europa je ausgehandelt hat. Für europäische Unternehmen bedeutet das Zollersparnisse in Milliardenhöhe, besseren Zugang zu einem dynamischen Markt und Zugang zu strategisch wichtigen Rohstoffen wie Lithium aus Argentinien sowie zu Eisenerz, Kupfer und Kobalt aus Brasilien - genau den Materialien, die für Batterien, Windräder und Elektroautos unverzichtbar sind. Für Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay eröffnet sich zugleich die Chance auf Investitionen aus Europa - und darauf, die Industrie auf beiden Seiten des Atlantiks enger zu verzahnen. (.) Das Abkommen ist damit auch ein geopolitisches Signal: Europa bleibt ein attraktiver Partner für Staaten, die im globalen Wettbewerb Alternativen zu China und den USA suchen. Kurz, Mercosur zeigt, um einen Slogan der Globalisierungskritiker umzudrehen: Eine andere Welt ist möglich."/DP/jha





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Pressestimme 'Handelsblatt' zu Mercosur-Abkommen "Handelsblatt" zu Mercosur-Abkommen: "Das Mercosur-Abkommen zeigt, was die EU leisten kann. Es schafft eine Freihandelszone von rund 715 Millionen Menschen - die größte, die Europa je ausgehandelt hat. Für europäische Unternehmen bedeutet das …