    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wadephul in Neu-Delhi - China und Russland im Zentrum

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul setzt Indienbesuch mit Gesprächen fort.
    • Fokus auf wirtschaftliche Zusammenarbeit und Sicherheit.
    • Treffen mit Handelsminister und Schulbesuch geplant.

    NEU-DELHI (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Mittwoch seinen Indienbesuch mit politischen Gesprächen in der Hauptstadt Neu-Delhi fort. Angesichts der aggressiven Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump dürfte es neben den Perspektiven für eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit auch um das Verhältnis der mit gut 1,4 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichsten Demokratie zu China und Russland gehen.

    Indiens Präsident Narendra Modi hatte beim Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in der chinesischen Hafenstadt Tianjin kürzlich demonstrative Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin und dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping gezeigt. Wadephul will sich davon nicht beeindrucken lassen und für einen Ausbau der Zusammenarbeit Deutschlands und Europas mit Indien in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit und Rüstung werben.

    Ministertreffen und ein Hockey-Training

    Der Bundesaußenminister will sich mit dem Minister für Handel und Industrie, Shri Piyush Goya, und seinem Kollegen Subrahmanyam Jaishankar treffen. Zudem ist der Besuch einer Schule geplant, an der auch Deutsch unterrichtet wird und deren Schülermannschaft an landesweiten Hockey-Wettbewerben teilnimmt. Wadephul wird von dem ehemaligen deutschen Hockey-Nationalspieler und Olympiasieger Moritz Fürste begleitet, der an einem Training der Schülerinnen und Schüler teilnehmen soll. Es wird erwartet, dass auch der Minister zum Hockeyschläger greift./bk/dg/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Wadephul in Neu-Delhi - China und Russland im Zentrum Außenminister Johann Wadephul setzt an diesem Mittwoch seinen Indienbesuch mit politischen Gesprächen in der Hauptstadt Neu-Delhi fort. Angesichts der aggressiven Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump dürfte es neben den …