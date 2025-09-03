China hält Militärparade zu Weltkriegsende ab - Kim und Putin vor Ort

PEKING (dpa-AFX) - Die kommunistische Führung Chinas feiert an diesem Mittwoch mit einer großen Militärparade, zu der auch Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un kommen, das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren. Der Beginn des rund 70-minütigen Spektakels ist für 3.00 Uhr (MESZ) vor dem Platz des Himmlischen Friedens im Herzen der chinesischen Hauptstadt Peking angesetzt.

Für Nordkoreas Machthaber Kim ist es die erste Teilnahme an einer multilateralen Veranstaltung überhaupt. Am Rande könnten sich die Staatenlenker zudem noch einzeln treffen. Insgesamt sollen laut Angaben aus Peking 26 Staats- und Regierungschefs anreisen. Indonesiens Präsident Prabowo Subianto musste wegen Unruhen in seinem Land allerdings absagen. Aus der EU wird der slowakische Ministerpräsident Robert Fico erwartet.

Tausende Soldaten und in China entwickelte Waffensysteme

China plant, während der Parade 45 Formationen aus Truppen, Panzern, Waffen und Militärflugzeugen zu zeigen. Insgesamt werden Tausende Soldaten und Hunderte Fahrzeuge zu sehen sein sowie neue in China entwickelte Waffensysteme, wie es vorab hieß.

Die Volksrepublik hält dieses Jahr zum zweiten Mal eine Militärparade anlässlich des Gedenkens an den Sieg über Japan im Zweiten Weltkrieg ab. Zuletzt feierte China dies im Jahr 2015 zum 70. Jahrestag. Die letzte große Militärparade in Peking fand 2019 statt. Damals erinnerte die herrschende Kommunistische Partei an den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik 1949./jon/DP/jha



