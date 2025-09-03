INDEX-MONITOR
JPMorgan erwartet in Kürze Gea und Scout24 im Dax
- Dax-Wechsel: Scout24 und Gea könnten aufsteigen.
- Porsche und Sartorius ersetzen die beiden MDax-Werte.
- 1&1 soll Formycon im TecDax ablösen.
NEW YORK (dpa-AFX) - Im September dürften im Dax laut der US-Bank JPMorgan zwei Wechsel anstehen. Analyst Pankaj Gupta erwartet den Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und den Anlagenbauer Gea im deutschen Leitindex. Beide sind derzeit im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte, und dürften laut Gupta ihre Plätze in Kürze wohl mit dem Sportwagenbauer Porsche AG und dem Pharma- und Laborzulieferer Sartorius tauschen.
Im TecDax dürfte dem Analysten zufolge zudem das Telekomunternehmen 1&1 den Platz des Biosimilarentwicklers Formycon einnehmen.
Überprüfen wird die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDax). Etwaige Änderungen werden nach dem US-Handelsschluss an diesem Mittwoch, 3. September, bekanntgegeben. In Kraft treten sie am Montag, 22. September.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,05 % und einem Kurs von 20,30 auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -2,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,03 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 20,14 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,63EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -7,28 %/+44,73 % bedeutet.
gekauft gestern Nachkauf UJ4ZAN KO 24.600 - Kaufkurs : 4,46 € x 800 St. Durchschnittskurs : 4,83 €
verkauft heute per Verkaufslimit zu 5,40 € gegen 10.06.
konnte nicht zeitnah posten da ich mit dem Auto Richtung Zürich gefahren bin . So wie ich es gesehen habe wäre wesentlich mehr möglich gewesen . Aber ich bin zufrieden ! :kiss::kiss::kiss: