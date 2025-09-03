Zscaler übertrifft Erwartungen: Cybersecurity-Aktie nach Zahlen mit Rückenwind

Der bereinigte Gewinn je Aktie legte im Vergleich zum Vorjahr um 23 Prozent auf 0,89 US-Dollar zu, wie das Unternehmen aus San Jose mitteilte. Der Umsatz kletterte um 21 Prozent auf 719 Millionen US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit einem Gewinn je Aktie von 0,80 US-Dollar und Erlösen von 707 Millionen US-Dollar gerechnet. Besonders stark entwickelten sich die Billings (Rechnungsvolumen), die um 32 Prozent auf 1,2 Milliarden US-Dollar stiegen.

Die US-amerikanische Cybersicherheitsfirma Zscaler konnte im vierten Fiskalquartal erneut überzeugen. Gewinn, Umsatz und Auftragseingänge übertrafen die Prognosen, und auch der Ausblick für das kommende Geschäftsjahr liegt über den Erwartungen. Anleger reagierten prompt: Nach Börsenschluss sprang die Aktie laut Bloomberg zwar zeitweise um elf Prozent, pendelte sich dann jedoch wieder bei einem Plus von knapp einem Prozent ein.

In einer Mitteilung hob CEO Jay Chaudhry hervor, dass Zscaler erstmals die Marke von drei Milliarden US-Dollar beim wiederkehrenden Jahresumsatz überschritten habe und zugleich die höchste operative Marge in einem Quartal erzielt habe. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet das Management einen Gewinn je Aktie zwischen 3,64 und 3,68 US-Dollar sowie Umsätze zwischen 3,265 und 3,284 Milliarden US-Dollar und liegt damit deutlich über den Markterwartungen von 3,2 Milliarden US-Dollar.

Zscaler profitiert vom Trend zur Cloud-Sicherheit. Mit über 150 Rechenzentren weltweit bietet der Konzern Sicherheitslösungen, die klassische Firewalls und VPN-Strukturen zunehmend ersetzen. Die Konkurrenz ist jedoch hochkarätig: Zu den wichtigsten Rivalen zählen Palo Alto Networks, Microsoft und das stark wachsende Start-up Wiz, das kürzlich von der Google-Mutter Alphabet für 25 Milliarden US-Dollar übernommen wurde.

Für zusätzliche Fantasie sorgte kürzlich die abgeschlossene Übernahme von Red Canary für 675 Millionen US-Dollar: Zscaler erweitert damit sein Portfolio um den Bereich "Managed Detection and Response", ein schnell wachsendes Segment der KI-gestützten Abwehr. Morgan Stanley stufte die Aktie deshalb auf "Overweight" hoch.

Mit einem Kursplus von bereits 52 Prozent im laufenden Jahr zählt Zscaler zu den stärksten Tech-Werten 2025 – und die jüngsten Zahlen lassen vermuten, dass die Rallye noch nicht zu Ende ist.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



