Fundamenta Real Estate AG: Reingewinn verdoppelt, Kapitalerhöhung geplant
Fundamenta Real Estate AG zeigt beeindruckende finanzielle Stärke mit einem Reingewinnsprung von 136% im ersten Halbjahr 2025 und plant, durch Kapitalerhöhung und neue Projekte weiter zu wachsen.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Fundamenta Real Estate AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg des ordentlichen Reingewinns um 136% auf CHF 28.9 Mio.
- Der Reingewinn vor Neubewertung stieg um 12.4% auf CHF 10.3 Mio. und der Erfolg aus Neubewertung betrug CHF 20.4 Mio.
- Der Netto-Ist-Mietertrag erhöhte sich um 1.4% auf CHF 21.0 Mio., während der Betriebsaufwand um 2.2% gesenkt wurde.
- Der Bilanzwert des Immobilienportfolios belief sich auf CHF 1 221.6 Mio., und die Eigenkapitalquote stieg auf 42.3%.
- Der Verwaltungsrat prüft eine Kapitalerhöhung im vierten Quartal 2025 zur Finanzierung von Investitionen und zur Stärkung der Eigenkapitalbasis.
- Für das zweite Halbjahr 2025 plant die Gesellschaft, bestehende Entwicklungen voranzutreiben und neue Projekte zu starten, um Wertsteigerungspotenziale zu realisieren.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Fundamenta Real Estate ist am 03.09.2025.
