Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Daniel Karmann - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 18,73€ EUR. Die PUMA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,81 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|UBS
|16,00€
|-22,95 %
|-
|UBS
|20,00€
|-3,68 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|37,00€
|+78,18 %
|01.08.2025
|BERENBERG
|40,00€
|+92,63 %
|07.08.2025
|RBC
|19,00€
|-8,50 %
|10.08.2025
|RBC
|19,00€
|-8,50 %
|21.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|26.08.2025
|RBC
|19,00€
|-8,50 %
|26.08.2025
|UBS
|16,00€
|-22,95 %
|26.08.2025
|UBS
|20,00€
|-3,68 %
|29.08.2025
-2,03 %
-1,60 %
+8,96 %
-11,07 %
-48,21 %
-65,95 %
-71,67 %
+11,82 %
+1.328,87 %
ISIN:DE0006969603WKN:696960
