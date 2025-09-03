    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 18,73 EUR. Die PUMA Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -9,81 %.

    Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ Bank - - -
    UBS 16,00 -22,95 % -
    UBS 20,00 -3,68 % -
    WARBURG RESEARCH 37,00 +78,18 % 01.08.2025
    BERENBERG 40,00 +92,63 % 07.08.2025
    RBC 19,00 -8,50 % 10.08.2025
    RBC 19,00 -8,50 % 21.08.2025
    DZ BANK - - 26.08.2025
    RBC 19,00 -8,50 % 26.08.2025
    UBS 16,00 -22,95 % 26.08.2025
    UBS 20,00 -3,68 % 29.08.2025

    PUMA

    -2,03 %
    -1,60 %
    +8,96 %
    -11,07 %
    -48,21 %
    -65,95 %
    -71,67 %
    +11,82 %
    +1.328,87 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
