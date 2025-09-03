Aktie kaufen oder verkaufen
Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 26,75€ EUR. Die Shell Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,41 %.
Analysten und Kursziele für die Shell Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|30,00€
|-5,13 %
|01.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|-
|-
|06.08.2025
|JEFFERIES
|30,00€
|-5,13 %
|07.08.2025
|UBS
|30,00€
|-5,13 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|-5,13 %
|11.08.2025
|JPMORGAN
|30,00€
|-5,13 %
|27.08.2025
|RBC
|34,00€
|+7,52 %
|27.08.2025
|UBS
|30,00€
|-5,13 %
|31.07.2025
