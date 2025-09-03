    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsShell AktievorwärtsNachrichten zu Shell

    Shell Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Shell Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die Shell Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Shell Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Shell Aktie beträgt 26,75 EUR. Die Shell Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -15,41 %.

    Analysten und Kursziele für die Shell Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERENBERG 30,00 -5,13 % 01.08.2025
    GOLDMAN SACHS - - 06.08.2025
    JEFFERIES 30,00 -5,13 % 07.08.2025
    UBS 30,00 -5,13 % 07.08.2025
    JPMORGAN 30,00 -5,13 % 11.08.2025
    JPMORGAN 30,00 -5,13 % 27.08.2025
    RBC 34,00 +7,52 % 27.08.2025
    UBS 30,00 -5,13 % 31.07.2025

    -0,11 %
    -0,22 %
    +1,37 %
    +6,73 %
    -2,25 %
    +17,87 %
    +154,82 %
    +44,41 %
    +62,36 %
    ISIN:GB00BP6MXD84WKN:A3C99G



