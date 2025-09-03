Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 695,85€ EUR. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,23 %.