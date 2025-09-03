Aktie kaufen oder verkaufen
Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Rational AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 695,85€ EUR. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,23 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|750,00€
|+20,97 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2025
|BAADER BANK
|720,00€
|+16,13 %
|05.08.2025
|RBC
|600,00€
|-3,23 %
|05.08.2025
|UBS
|825,00€
|+33,06 %
|05.08.2025
|BERENBERG
|780,00€
|+25,81 %
|06.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|741,00€
|+19,52 %
|06.08.2025
|UBS
|750,00€
|+20,97 %
|06.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|760,00€
|+22,58 %
|06.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,02 Tsd.€
|+64,52 %
|07.08.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|750,00€
|+20,97 %
|07.08.2025
|RBC
|600,00€
|-3,23 %
|19.08.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|750,00€
|+20,97 %
|27.08.2025
+0,16 %
-5,27 %
-7,53 %
-13,04 %
-30,92 %
+20,04 %
+8,11 %
+73,26 %
+1.489,74 %
ISIN:DE0007010803WKN:701080
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte