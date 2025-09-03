    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRational AktievorwärtsNachrichten zu Rational

    Aktie kaufen oder verkaufen

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: Rational AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu verkaufen.

    Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 695,85 EUR. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,23 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rational AG!
    Short
    686,46€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 13,62
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    588,10€
    Basispreis
    0,37
    Ask
    × 11,43
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Rational Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 750,00 +20,97 % -
    DZ BANK - - 05.08.2025
    BAADER BANK 720,00 +16,13 % 05.08.2025
    RBC 600,00 -3,23 % 05.08.2025
    UBS 825,00 +33,06 % 05.08.2025
    BERENBERG 780,00 +25,81 % 06.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 741,00 +19,52 % 06.08.2025
    UBS 750,00 +20,97 % 06.08.2025
    WARBURG RESEARCH 760,00 +22,58 % 06.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 1,02 Tsd. +64,52 % 07.08.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 750,00 +20,97 % 07.08.2025
    RBC 600,00 -3,23 % 19.08.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 750,00 +20,97 % 27.08.2025

    Rational

    +0,16 %
    -5,27 %
    -7,53 %
    -13,04 %
    -30,92 %
    +20,04 %
    +8,11 %
    +73,26 %
    +1.489,74 %
    ISIN:DE0007010803WKN:701080

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 651,00, was eine Steigerung von +5,68% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 13 Analysten die Rational Aktie eingestuft.