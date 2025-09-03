Aktie kaufen oder verkaufen
Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: David Young - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
13 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 1,97 Tsd.€ EUR. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +11,61 %.
Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|2,10 Tsd.€
|+19,15 %
|-
|UBS
|2,20 Tsd.€
|+24,82 %
|-
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+27,66 %
|01.08.2025
|BERENBERG
|2,10 Tsd.€
|+19,15 %
|07.08.2025
|JEFFERIES
|2,25 Tsd.€
|+27,66 %
|07.08.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+27,66 %
|07.08.2025
|UBS
|2,20 Tsd.€
|+24,82 %
|07.08.2025
|UBS
|2,20 Tsd.€
|+24,82 %
|07.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|1,74 Tsd.€
|-1,28 %
|08.08.2025
|BERENBERG
|2,10 Tsd.€
|+19,15 %
|08.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,95 Tsd.€
|+10,64 %
|08.08.2025
|JPMORGAN
|2,25 Tsd.€
|+27,66 %
|08.08.2025
|UBS
|-
|-
|19.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|1,95 Tsd.€
|+10,64 %
|29.08.2025
