RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Rolf Vennenbernd - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 38,86€ EUR. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,67 %.
Analysten und Kursziele für die RWE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|39,00€
|+15,10 %
|-
|Analyst
|45,00€
|+32,80 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|39,00€
|+15,10 %
|05.08.2025
|UBS
|42,00€
|+23,95 %
|05.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|14.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|39,00€
|+15,10 %
|14.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00€
|+15,10 %
|14.08.2025
|GOLDMAN SACHS
|44,00€
|+29,85 %
|14.08.2025
|JEFFERIES
|40,00€
|+18,05 %
|14.08.2025
|JPMORGAN
|47,00€
|+38,70 %
|14.08.2025
|RBC
|45,00€
|+32,80 %
|14.08.2025
|UBS
|42,00€
|+23,95 %
|14.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|39,00€
|+15,10 %
|15.08.2025
|RBC
|44,00€
|+29,85 %
|20.08.2025
ISIN:DE0007037129WKN:703712
