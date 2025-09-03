RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 38,86€ EUR. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,67 %.