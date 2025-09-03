    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    RWE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur RWE Aktie im Überblick.
    11 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die RWE Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die RWE Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der RWE Aktie beträgt 38,86 EUR. Die RWE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +14,67 %.

    Analysten und Kursziele für die RWE Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 39,00 +15,10 % -
    Analyst 45,00 +32,80 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 39,00 +15,10 % 05.08.2025
    UBS 42,00 +23,95 % 05.08.2025
    DZ BANK - - 14.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 39,00 +15,10 % 14.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 39,00 +15,10 % 14.08.2025
    GOLDMAN SACHS 44,00 +29,85 % 14.08.2025
    JEFFERIES 40,00 +18,05 % 14.08.2025
    JPMORGAN 47,00 +38,70 % 14.08.2025
    RBC 45,00 +32,80 % 14.08.2025
    UBS 42,00 +23,95 % 14.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 39,00 +15,10 % 15.08.2025
    RBC 44,00 +29,85 % 20.08.2025

    RWE

    +0,30 %
    -3,56 %
    -6,41 %
    +2,36 %
    +3,71 %
    -8,88 %
    +0,21 %
    +159,96 %
    +78,60 %
