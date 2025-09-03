Aktie kaufen oder verkaufen
STRATEC Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur STRATEC Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die STRATEC Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die STRATEC Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die STRATEC Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der STRATEC Aktie beträgt 38,00€ EUR. Die STRATEC Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +47,43 %.
Analysten und Kursziele für die STRATEC Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|30,00€
|+16,39 %
|-
|Berenberg Bank
|51,00€
|+97,87 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00€
|+28,03 %
|14.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|33,00€
|+28,03 %
|20.08.2025
|BERENBERG
|51,00€
|+97,87 %
|21.08.2025
|HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
|30,00€
|+16,39 %
|22.08.2025
