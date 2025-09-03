STRATEC Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur STRATEC Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die STRATEC Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die STRATEC Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die STRATEC Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der STRATEC Aktie beträgt 38,00€ EUR. Die STRATEC Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +47,43 %.