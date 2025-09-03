    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    STRATEC Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Stratec SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur STRATEC Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die STRATEC Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die STRATEC Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die STRATEC Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der STRATEC Aktie beträgt 38,00 EUR. Die STRATEC Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +47,43 %.

    Analysten und Kursziele für die STRATEC Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 30,00 +16,39 % -
    Berenberg Bank 51,00 +97,87 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 33,00 +28,03 % 14.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 33,00 +28,03 % 20.08.2025
    BERENBERG 51,00 +97,87 % 21.08.2025
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING 30,00 +16,39 % 22.08.2025

    STRATEC

    +0,78 %
    +0,19 %
    -5,29 %
    -5,64 %
    -40,14 %
    -68,55 %
    -75,33 %
    -47,23 %
    +462,91 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55



    Aktie kaufen oder verkaufen STRATEC Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 6 Analysten die STRATEC Aktie eingestuft.