SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 294,57€ EUR. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,33 %.
Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|370,00€
|+31,04 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|312,00€
|+10,50 %
|01.08.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+23,96 %
|01.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2025
|UBS
|310,00€
|+9,79 %
|13.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|370,00€
|+31,04 %
|20.08.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+23,96 %
|20.08.2025
-0,35 %
-2,39 %
-0,95 %
+7,11 %
+42,81 %
+181,84 %
+176,45 %
+311,52 %
-19,91 %
ISIN:FR0000073272WKN:924781
