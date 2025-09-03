    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSAFRAN AktievorwärtsNachrichten zu SAFRAN

    SAFRAN Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Alex Marc - Safran

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SAFRAN Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die SAFRAN Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die SAFRAN Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SAFRAN Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SAFRAN Aktie beträgt 294,57 EUR. Die SAFRAN Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +4,33 %.

    Analysten und Kursziele für die SAFRAN Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Bernstein 370,00 +31,04 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 312,00 +10,50 % 01.08.2025
    JEFFERIES 350,00 +23,96 % 01.08.2025
    DZ BANK - - 12.08.2025
    UBS 310,00 +9,79 % 13.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 370,00 +31,04 % 20.08.2025
    JEFFERIES 350,00 +23,96 % 20.08.2025

