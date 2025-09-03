    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSixt AktievorwärtsNachrichten zu Sixt

    Aktie kaufen oder verkaufen

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Sixt Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die Sixt Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sixt Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sixt Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Sixt Aktie beträgt 92,86 EUR. Die Sixt Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,11 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sixt SE St!
    Long
    79,14€
    Basispreis
    0,43
    Ask
    × 13,27
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    91,68€
    Basispreis
    0,94
    Ask
    × 12,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Analysten und Kursziele für die Sixt Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    DZ BANK - - 13.08.2025
    BERENBERG 90,00 +8,66 % 13.08.2025
    BAADER BANK 110,00 +32,81 % 13.08.2025
    JEFFERIES 105,00 +26,77 % 13.08.2025
    WARBURG RESEARCH 125,00 +50,92 % 13.08.2025
    JEFFERIES 110,00 +32,81 % 14.08.2025
    JEFFERIES 110,00 +32,81 % 27.08.2025

    Sixt

    -0,18 %
    -4,51 %
    -5,70 %
    -0,24 %
    +32,24 %
    -17,31 %
    +7,83 %
    +107,40 %
    +2.063.650,00 %
    ISIN:DE0007231326WKN:723132

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,68, was eine Steigerung von +5,90% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 7 Analysten die Sixt Aktie eingestuft.