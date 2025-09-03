Aktie kaufen oder verkaufen
Sixt Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sixt Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Sixt Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Sixt Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sixt Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sixt Aktie beträgt 92,86€ EUR. Die Sixt Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,11 %.
Analysten und Kursziele für die Sixt Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2025
|BERENBERG
|90,00€
|+8,66 %
|13.08.2025
|BAADER BANK
|110,00€
|+32,81 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|105,00€
|+26,77 %
|13.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|125,00€
|+50,92 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|110,00€
|+32,81 %
|14.08.2025
|JEFFERIES
|110,00€
|+32,81 %
|27.08.2025
