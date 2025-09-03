    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSchneider Electric AktievorwärtsNachrichten zu Schneider Electric

    Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Schneider Electric GmbH

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 205,00 EUR. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,34 %.

    Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERNSTEIN RESEARCH 275,00 +29,67 % 03.08.2025
    UBS 280,00 +32,03 % 07.08.2025
    UBS - - 19.08.2025
    RBC 250,00 +17,88 % 19.08.2025
    JPMORGAN 220,00 +3,74 % 28.08.2025

    Verfasst von Analysten Monitor
