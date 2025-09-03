Aktie kaufen oder verkaufen
Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Schneider Electric GmbH
Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 205,00€ EUR. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,34 %.
Analysten und Kursziele für die Schneider Electric Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|275,00€
|+29,67 %
|03.08.2025
|UBS
|280,00€
|+32,03 %
|07.08.2025
|UBS
|-
|-
|19.08.2025
|RBC
|250,00€
|+17,88 %
|19.08.2025
|JPMORGAN
|220,00€
|+3,74 %
|28.08.2025
+0,21 %
-0,61 %
-4,26 %
-4,69 %
-8,51 %
+79,82 %
+96,51 %
+275,92 %
+492,48 %
