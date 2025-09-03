Schneider Electric Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Schneider Electric Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Schneider Electric Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Schneider Electric Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Schneider Electric Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Schneider Electric Aktie beträgt 205,00€ EUR. Die Schneider Electric Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -3,34 %.