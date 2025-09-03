Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 108,67€ EUR. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,25 %.