Aktie kaufen oder verkaufen
Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Jan Woitas - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 108,67€ EUR. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,25 %.
Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|105,00€
|+22,96 %
|-
|UBS
|115,00€
|+34,67 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00€
|+5,39 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|119,00€
|+39,35 %
|01.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|124,00€
|+45,21 %
|01.08.2025
|UBS
|115,00€
|+34,67 %
|04.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00€
|+5,39 %
|05.08.2025
|JPMORGAN
|105,00€
|+22,96 %
|07.08.2025
|UBS
|115,00€
|+34,67 %
|26.08.2025
ISIN:FR0000120578WKN:920657
