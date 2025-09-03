    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    Sanofi Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Sanofi Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Sanofi Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Sanofi Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Sanofi Aktie beträgt 108,67 EUR. Die Sanofi Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,25 %.

    Analysten und Kursziele für die Sanofi Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 105,00 +22,96 % -
    UBS 115,00 +34,67 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 90,00 +5,39 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 119,00 +39,35 % 01.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 124,00 +45,21 % 01.08.2025
    UBS 115,00 +34,67 % 04.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 90,00 +5,39 % 05.08.2025
    JPMORGAN 105,00 +22,96 % 07.08.2025
    UBS 115,00 +34,67 % 26.08.2025

    Sanofi

    ISIN:FR0000120578WKN:920657

