Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 26,45€ EUR. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,10 %.