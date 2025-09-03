    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSalzgitter AktievorwärtsNachrichten zu Salzgitter

    Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 26,45 EUR. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,10 %.

    Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 26,00 +20,99 % -
    Analyst 45,00 +109,40 % -
    UBS 21,00 -2,28 % -
    BAADER BANK 45,00 +109,40 % 04.08.2025
    DZ BANK - - 11.08.2025
    JEFFERIES 25,00 +16,33 % 11.08.2025
    JEFFERIES 26,00 +20,99 % 11.08.2025
    UBS 21,00 -2,28 % 11.08.2025
    BAADER BANK 45,00 +109,40 % 11.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 21,00 -2,28 % 12.08.2025
    JPMORGAN 16,00 -25,55 % 13.08.2025

    Salzgitter

    -0,56 %
    -5,83 %
    -6,89 %
    +0,95 %
    +37,68 %
    -11,16 %
    +54,02 %
    -19,47 %
    +3.456,67 %
    ISIN:DE0006202005WKN:620200

