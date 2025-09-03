Aktie kaufen oder verkaufen
Salzgitter Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salzgitter Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die Salzgitter Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Salzgitter Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salzgitter Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salzgitter Aktie beträgt 26,45€ EUR. Die Salzgitter Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +23,10 %.
Analysten und Kursziele für die Salzgitter Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|26,00€
|+20,99 %
|-
|Analyst
|45,00€
|+109,40 %
|-
|UBS
|21,00€
|-2,28 %
|-
|BAADER BANK
|45,00€
|+109,40 %
|04.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|11.08.2025
|JEFFERIES
|25,00€
|+16,33 %
|11.08.2025
|JEFFERIES
|26,00€
|+20,99 %
|11.08.2025
|UBS
|21,00€
|-2,28 %
|11.08.2025
|BAADER BANK
|45,00€
|+109,40 %
|11.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|21,00€
|-2,28 %
|12.08.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|-25,55 %
|13.08.2025
-0,56 %
-5,83 %
-6,89 %
+0,95 %
+37,68 %
-11,16 %
+54,02 %
-19,47 %
+3.456,67 %
ISIN:DE0006202005WKN:620200
