    TAG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur TAG Immobilien Aktie im Überblick.
    14 Analysten empfehlen die TAG Immobilien Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die TAG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TAG Immobilien Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der TAG Immobilien Aktie beträgt 18,20 EUR. Die TAG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,70 %.

    Analysten und Kursziele für die TAG Immobilien Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 20,00 +39,23 % -
    Deutsche Bank 19,00 +32,27 % -
    Warburg Research 18,00 +25,30 % -
    Warburg Research 19,00 +32,27 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 18,00 +25,30 % -
    WARBURG RESEARCH 16,00 +11,38 % 12.08.2025
    BAADER BANK 14,00 -2,54 % 12.08.2025
    BERENBERG 19,00 +32,27 % 12.08.2025
    BERENBERG 20,00 +39,23 % 18.08.2025
    WARBURG RESEARCH 19,00 +32,27 % 18.08.2025
    BAADER BANK 18,00 +25,30 % 19.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 18,00 +25,30 % 19.08.2025
    WARBURG RESEARCH 18,00 +25,30 % 20.08.2025
    BAADER BANK 18,00 +25,30 % 29.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 19,00 +32,27 % 29.08.2025

    TAG Immobilien

    +0,56 %
    -8,39 %
    +2,56 %
    -3,74 %
    -3,03 %
    +59,60 %
    -41,97 %
    +49,07 %
    +1.498,01 %
