TAG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur TAG Immobilien Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die TAG Immobilien Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die TAG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TAG Immobilien Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der TAG Immobilien Aktie beträgt 18,20€ EUR. Die TAG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,70 %.