Aktie kaufen oder verkaufen
TAG Immobilien Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TAG Immobilien Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die TAG Immobilien Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die TAG Immobilien Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TAG Immobilien Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TAG Immobilien Aktie beträgt 18,20€ EUR. Die TAG Immobilien Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,70 %.
Analysten und Kursziele für die TAG Immobilien Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|20,00€
|+39,23 %
|-
|Deutsche Bank
|19,00€
|+32,27 %
|-
|Warburg Research
|18,00€
|+25,30 %
|-
|Warburg Research
|19,00€
|+32,27 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00€
|+25,30 %
|-
|WARBURG RESEARCH
|16,00€
|+11,38 %
|12.08.2025
|BAADER BANK
|14,00€
|-2,54 %
|12.08.2025
|BERENBERG
|19,00€
|+32,27 %
|12.08.2025
|BERENBERG
|20,00€
|+39,23 %
|18.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|19,00€
|+32,27 %
|18.08.2025
|BAADER BANK
|18,00€
|+25,30 %
|19.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|18,00€
|+25,30 %
|19.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|18,00€
|+25,30 %
|20.08.2025
|BAADER BANK
|18,00€
|+25,30 %
|29.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00€
|+32,27 %
|29.08.2025
