ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 7,88€ EUR. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,73 %.