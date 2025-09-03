Aktie kaufen oder verkaufen
ThyssenKrupp Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur ThyssenKrupp Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die ThyssenKrupp Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die ThyssenKrupp Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der ThyssenKrupp Aktie beträgt 7,88€ EUR. Die ThyssenKrupp Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -13,73 %.
Analysten und Kursziele für die ThyssenKrupp Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|12,00€
|+31,46 %
|-
|JPMorgan
|6,00€
|-34,27 %
|-
|BAADER BANK
|12,00€
|+31,46 %
|11.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|14.08.2025
|JPMORGAN
|6,00€
|-34,27 %
|14.08.2025
|JPMORGAN
|6,00€
|-34,27 %
|14.08.2025
|BAADER BANK
|12,00€
|+31,46 %
|14.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|9,00€
|-1,40 %
|18.08.2025
+1,28 %
-0,17 %
-8,60 %
+8,79 %
+175,82 %
+64,35 %
+50,64 %
-51,39 %
-11,04 %
ISIN:DE0007500001WKN:750000
