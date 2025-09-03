    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    Aktie kaufen oder verkaufen

    TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Michel Spingler - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 58,17 EUR. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,98 %.

    Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    GOLDMAN SACHS 55,00 +2,10 % 06.08.2025
    JEFFERIES 57,00 +5,81 % 07.08.2025
    UBS 57,00 +5,81 % 07.08.2025
    BERENBERG 60,00 +11,38 % 08.08.2025
    JPMORGAN 60,00 +11,38 % 11.08.2025
    JPMORGAN 60,00 +11,38 % 27.08.2025

    TotalEnergies

    -0,43 %
    +0,67 %
    +4,92 %
    +2,26 %
    -14,00 %
    +5,08 %
    +61,55 %
    +66,80 %
    +384,14 %
    ISIN:FR0000120271WKN:850727

    Verfasst von Analysten Monitor
