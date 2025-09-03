Aktie kaufen oder verkaufen
TotalEnergies Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Michel Spingler - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur TotalEnergies Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die TotalEnergies Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die TotalEnergies Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der TotalEnergies Aktie beträgt 58,17€ EUR. Die TotalEnergies Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,98 %.
Analysten und Kursziele für die TotalEnergies Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|GOLDMAN SACHS
|55,00€
|+2,10 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|57,00€
|+5,81 %
|07.08.2025
|UBS
|57,00€
|+5,81 %
|07.08.2025
|BERENBERG
|60,00€
|+11,38 %
|08.08.2025
|JPMORGAN
|60,00€
|+11,38 %
|11.08.2025
|JPMORGAN
|60,00€
|+11,38 %
|27.08.2025
ISIN:FR0000120271WKN:850727
