PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 20,90€ EUR. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,68 %.
Analysten und Kursziele für die PVA TePla Aktie
|Analyst
|19,00€
|-27,89 %
|-
|Analyst
|26,00€
|-1,33 %
|-
|Deutsche Bank
|30,00€
|+13,85 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|30,00€
|+13,85 %
|-
|JEFFERIES
|19,00€
|-27,89 %
|13.08.2025
|BERENBERG
|29,00€
|+10,06 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|28,00€
|+6,26 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|28,00€
|+6,26 %
|27.08.2025
ISIN: DE0007461006 WKN: 746100
