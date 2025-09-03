PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.

8 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 20,90€ EUR. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,68 %.