    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    Aktie kaufen oder verkaufen

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktie kaufen oder verkaufen - PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
    Foto: adobe.stock.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur PVA TePla Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die PVA TePla Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die PVA TePla Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der PVA TePla Aktie beträgt 20,90 EUR. Die PVA TePla Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,68 %.

    Analysten und Kursziele für die PVA TePla Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst - - -
    Dr. Adam Jakubowski - - -
    Analyst 19,00 -27,89 % -
    Analyst 26,00 -1,33 % -
    Deutsche Bank 30,00 +13,85 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 30,00 +13,85 % -
    JEFFERIES 19,00 -27,89 % 13.08.2025
    BERENBERG 29,00 +10,06 % 13.08.2025
    JEFFERIES 28,00 +6,26 % 13.08.2025
    JEFFERIES 28,00 +6,26 % 27.08.2025

    PVA TePla

    +7,14 %
    +0,85 %
    +29,48 %
    +54,03 %
    +78,20 %
    +65,61 %
    +88,68 %
    +900,38 %
    +118,60 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie kaufen oder verkaufen PVA TePla Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 10 Analysten die PVA TePla Aktie eingestuft.