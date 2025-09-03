Aktie kaufen oder verkaufen
Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: BGStock72 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volvo Registered (B) Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 200,00€ EUR. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +684,47 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Volvo Registered (B) Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|330,00€
|+1.194,37 %
|13.08.2025
|UBS
|-
|-
|19.08.2025
|RBC
|320,00€
|+1.155,15 %
|19.08.2025
|JEFFERIES
|350,00€
|+1.272,82 %
|25.08.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|27.08.2025
-1,18 %
-4,91 %
+3,92 %
+5,98 %
+5,67 %
+62,97 %
+54,07 %
+164,51 %
+17,26 %
ISIN:SE0000115446WKN:855689
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte