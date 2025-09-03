    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolvo Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Volvo Registered (B)

    Volvo Registered (B) Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: BGStock72 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Volvo Registered (B) Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Volvo Registered (B) Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Volvo Registered (B) Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Volvo Registered (B) Aktie beträgt 200,00 EUR. Die Volvo Registered (B) Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +684,47 %.

    Analysten und Kursziele für die Volvo Registered (B) Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMORGAN 330,00 +1.194,37 % 13.08.2025
    UBS - - 19.08.2025
    RBC 320,00 +1.155,15 % 19.08.2025
    JEFFERIES 350,00 +1.272,82 % 25.08.2025
    JEFFERIES - - 27.08.2025

    Volvo Registered (B)

    -1,18 %
    -4,91 %
    +3,92 %
    +5,98 %
    +5,67 %
    +62,97 %
    +54,07 %
    +164,51 %
    +17,26 %
    ISIN:SE0000115446WKN:855689

    Verfasst von Analysten Monitor
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
