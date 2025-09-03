Aktie kaufen oder verkaufen
Walmart Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Seth Perlman - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Walmart Aktie im Überblick.
16 Analysten empfehlen die Walmart Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Walmart Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Walmart Aktie beträgt 107,81€ EUR. Die Walmart Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,18 %.
Analysten und Kursziele für die Walmart Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|120,00€
|+22,64 %
|-
|RBC
|106,00€
|+8,33 %
|03.08.2025
|UBS
|110,00€
|+12,42 %
|05.08.2025
|UBS
|110,00€
|+12,42 %
|14.08.2025
|UBS
|110,00€
|+12,42 %
|14.08.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+22,64 %
|17.08.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+22,64 %
|19.08.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+22,64 %
|21.08.2025
|JEFFERIES
|120,00€
|+22,64 %
|21.08.2025
|JPMORGAN
|127,00€
|+29,79 %
|21.08.2025
|JPMORGAN
|130,00€
|+32,86 %
|21.08.2025
|RBC
|106,00€
|+8,33 %
|21.08.2025
|RBC
|106,00€
|+8,33 %
|21.08.2025
|UBS
|110,00€
|+12,42 %
|21.08.2025
|DZ BANK
|-
|-
|22.08.2025
|UBS
|110,00€
|+12,42 %
|22.08.2025
-0,06 %
+1,50 %
-1,54 %
-3,69 %
+19,31 %
+87,16 %
+102,43 %
+337,61 %
+1.999,23 %
ISIN:US9311421039WKN:860853
