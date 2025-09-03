    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    Walmart Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Seth Perlman - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Walmart Aktie im Überblick.
    16 Analysten empfehlen die Walmart Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Walmart Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Walmart Aktie beträgt 107,81 EUR. Die Walmart Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +10,18 %.

    Analysten und Kursziele für die Walmart Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 120,00 +22,64 % -
    RBC 106,00 +8,33 % 03.08.2025
    UBS 110,00 +12,42 % 05.08.2025
    UBS 110,00 +12,42 % 14.08.2025
    UBS 110,00 +12,42 % 14.08.2025
    JEFFERIES 120,00 +22,64 % 17.08.2025
    JEFFERIES 120,00 +22,64 % 19.08.2025
    JEFFERIES 120,00 +22,64 % 21.08.2025
    JEFFERIES 120,00 +22,64 % 21.08.2025
    JPMORGAN 127,00 +29,79 % 21.08.2025
    JPMORGAN 130,00 +32,86 % 21.08.2025
    RBC 106,00 +8,33 % 21.08.2025
    RBC 106,00 +8,33 % 21.08.2025
    UBS 110,00 +12,42 % 21.08.2025
    DZ BANK - - 22.08.2025
    UBS 110,00 +12,42 % 22.08.2025

    Walmart

    -0,06 %
    +1,50 %
    -1,54 %
    -3,69 %
    +19,31 %
    +87,16 %
    +102,43 %
    +337,61 %
    +1.999,23 %
    ISIN:US9311421039WKN:860853

