Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.

5 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wacker Chemie Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 50,80€ EUR. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,34 %.