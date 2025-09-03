Aktie kaufen oder verkaufen
Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Andreas Gebert - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wacker Chemie Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 50,80€ EUR. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,34 %.
Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|63,00€
|-1,22 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00€
|-5,92 %
|-
|JEFFERIES
|63,00€
|-1,22 %
|06.08.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|08.08.2025
|BERENBERG
|68,00€
|+6,62 %
|31.07.2025
-0,39 %
-5,80 %
-2,01 %
+1,20 %
-26,78 %
-54,09 %
-24,28 %
-16,48 %
-33,21 %
ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888
