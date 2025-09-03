    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Chemie AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Chemie

    Wacker Chemie Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Wacker Chemie Aktie im Überblick.
    5 Analysten empfehlen die Wacker Chemie Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Wacker Chemie Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Wacker Chemie Aktie beträgt 50,80 EUR. Die Wacker Chemie Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -20,34 %.

    Analysten und Kursziele für die Wacker Chemie Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 63,00 -1,22 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 60,00 -5,92 % -
    JEFFERIES 63,00 -1,22 % 06.08.2025
    JEFFERIES - - 08.08.2025
    BERENBERG 68,00 +6,62 % 31.07.2025

    Wacker Chemie

    -0,39 %
    -5,80 %
    -2,01 %
    +1,20 %
    -26,78 %
    -54,09 %
    -24,28 %
    -16,48 %
    -33,21 %
    ISIN:DE000WCH8881WKN:WCH888

