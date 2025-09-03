    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPATRIZIA AktievorwärtsNachrichten zu PATRIZIA

    PATRIZIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: PATRIZIA SE

    Aktuelle Analystenmeinungen zur PATRIZIA Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die PATRIZIA Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die PATRIZIA Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PATRIZIA Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der PATRIZIA Aktie beträgt 9,29 EUR. Die PATRIZIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,29 %.

    Analysten und Kursziele für die PATRIZIA Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Berenberg Bank 9,00 +23,37 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 10,00 +37,08 % -
    BERENBERG 9,00 +23,37 % 04.08.2025
    BAADER BANK 8,00 +9,66 % 13.08.2025
    BERENBERG 9,00 +23,37 % 13.08.2025
    WARBURG RESEARCH 10,00 +37,08 % 13.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 10,00 +37,08 % 21.08.2025

    PATRIZIA

    +0,41 %
    -4,32 %
    -4,94 %
    -12,14 %
    -10,53 %
    -41,89 %
    -70,88 %
    -57,42 %
    -61,06 %
    ISIN:DE000PAT1AG3WKN:PAT1AG

