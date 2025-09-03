PATRIZIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur PATRIZIA Aktie im Überblick.

6 Analysten empfehlen die PATRIZIA Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die PATRIZIA Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PATRIZIA Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PATRIZIA Aktie beträgt 9,29€ EUR. Die PATRIZIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,29 %.