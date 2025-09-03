Aktie kaufen oder verkaufen
PATRIZIA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur PATRIZIA Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die PATRIZIA Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die PATRIZIA Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PATRIZIA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PATRIZIA Aktie beträgt 9,29€ EUR. Die PATRIZIA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,29 %.
Analysten und Kursziele für die PATRIZIA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Berenberg Bank
|9,00€
|+23,37 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00€
|+37,08 %
|-
|BERENBERG
|9,00€
|+23,37 %
|04.08.2025
|BAADER BANK
|8,00€
|+9,66 %
|13.08.2025
|BERENBERG
|9,00€
|+23,37 %
|13.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|10,00€
|+37,08 %
|13.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|10,00€
|+37,08 %
|21.08.2025
+0,41 %
-4,32 %
-4,94 %
-12,14 %
-10,53 %
-41,89 %
-70,88 %
-57,42 %
-61,06 %
ISIN:DE000PAT1AG3WKN:PAT1AG
