    SFC Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: SFC Energy AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SFC Energy Aktie im Überblick.
    6 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SFC Energy Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SFC Energy Aktie beträgt 11,80 EUR. Die SFC Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,32 %.

    Analysten und Kursziele für die SFC Energy Aktie

    Berenberg Bank 18,00 +18,50 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 20,00 +31,67 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 20,00 +31,67 % 01.08.2025
    BERENBERG 18,00 +18,50 % 04.08.2025
    WARBURG RESEARCH 21,00 +38,25 % 04.08.2025
    WARBURG RESEARCH 21,00 +38,25 % 27.08.2025

    SFC Energy

    -0,40 %
    -7,28 %
    -7,28 %
    -29,15 %
    -29,48 %
    -29,48 %
    +13,71 %
    +241,48 %
    -39,60 %
    ISIN:DE0007568578WKN:756857



