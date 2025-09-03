Aktie kaufen oder verkaufen
SFC Energy Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: SFC Energy AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur SFC Energy Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die SFC Energy Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die SFC Energy Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SFC Energy Aktie beträgt 11,80€ EUR. Die SFC Energy Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,32 %.
Analysten und Kursziele für die SFC Energy Aktie
|Berenberg Bank
|18,00€
|+18,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|+31,67 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|20,00€
|+31,67 %
|01.08.2025
|BERENBERG
|18,00€
|+18,50 %
|04.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|21,00€
|+38,25 %
|04.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|21,00€
|+38,25 %
|27.08.2025
