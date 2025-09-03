Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 45,00€ EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,69 %.