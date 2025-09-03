    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnilever AktievorwärtsNachrichten zu Unilever

    Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu halten.

    Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 45,00 EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,69 %.

    Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    BERENBERG 55,00 +0,60 % 01.08.2025
    JEFFERIES 39,00 -28,66 % 03.08.2025
    RBC 39,00 -28,66 % 03.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 51,00 -6,71 % 07.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 59,00 +7,92 % 11.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 59,00 +7,92 % 13.08.2025
    JEFFERIES - - 14.08.2025
    UBS 41,00 -25,00 % 31.07.2025
    GOLDMAN SACHS 62,00 +13,41 % 31.07.2025

