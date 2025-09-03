Aktie kaufen oder verkaufen
Unilever Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Unilever Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu verkaufen. 4 Analysten empfehlen die Unilever Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Unilever Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Unilever Aktie beträgt 45,00€ EUR. Die Unilever Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -17,69 %.
Analysten und Kursziele für die Unilever Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|55,00€
|+0,60 %
|01.08.2025
|JEFFERIES
|39,00€
|-28,66 %
|03.08.2025
|RBC
|39,00€
|-28,66 %
|03.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|51,00€
|-6,71 %
|07.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+7,92 %
|11.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|59,00€
|+7,92 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|14.08.2025
|UBS
|41,00€
|-25,00 %
|31.07.2025
|GOLDMAN SACHS
|62,00€
|+13,41 %
|31.07.2025
