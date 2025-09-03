Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Symrise Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 77,75€ EUR. Die Symrise Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,67 %.