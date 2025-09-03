Aktie kaufen oder verkaufen
Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Symrise Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 77,75€ EUR. Die Symrise Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,67 %.
Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|100,00€
|+20,03 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|01.08.2025
|UBS
|104,00€
|+24,83 %
|01.08.2025
|BAADER BANK
|100,00€
|+20,03 %
|08.08.2025
|WARBURG RESEARCH
|110,00€
|+32,04 %
|11.08.2025
|UBS
|-
|-
|19.08.2025
|BERENBERG
|93,00€
|+11,63 %
|31.07.2025
|JPMORGAN
|115,00€
|+38,04 %
|31.07.2025
ISIN:DE000SYM9999WKN:SYM999
