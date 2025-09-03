    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Symrise

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Symrise Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Symrise Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Symrise Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Symrise Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Symrise Aktie beträgt 77,75 EUR. Die Symrise Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -6,67 %.

    Analysten und Kursziele für die Symrise Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 100,00 +20,03 % -
    DZ BANK - - 01.08.2025
    UBS 104,00 +24,83 % 01.08.2025
    BAADER BANK 100,00 +20,03 % 08.08.2025
    WARBURG RESEARCH 110,00 +32,04 % 11.08.2025
    UBS - - 19.08.2025
    BERENBERG 93,00 +11,63 % 31.07.2025
    JPMORGAN 115,00 +38,04 % 31.07.2025

    Aktie kaufen oder verkaufen Symrise Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25 Im August `25 haben 8 Analysten die Symrise Aktie eingestuft.