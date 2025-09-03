Aktie kaufen oder verkaufen
Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Thomas Banneyer - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ryanair Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 27,20€ EUR. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,05 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JEFFERIES
|23,00€
|-4,41 %
|05.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|+16,38 %
|05.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|+16,38 %
|12.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|28,00€
|+16,38 %
|19.08.2025
|UBS
|29,00€
|+20,53 %
|26.08.2025
+2,13 %
-10,35 %
-4,93 %
+2,42 %
+52,84 %
+96,41 %
+102,10 %
+83,25 %
+390,09 %
ISIN:IE00BYTBXV33WKN:A1401Z
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte