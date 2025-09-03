    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    Ryanair Holdings Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Ryanair Holdings Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die Ryanair Holdings Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Ryanair Holdings Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Ryanair Holdings Aktie mit kaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Ryanair Holdings Aktie beträgt 27,20 EUR. Die Ryanair Holdings Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,05 %.

    Analysten und Kursziele für die Ryanair Holdings Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JEFFERIES 23,00 -4,41 % 05.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 28,00 +16,38 % 05.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 28,00 +16,38 % 12.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 28,00 +16,38 % 19.08.2025
    UBS 29,00 +20,53 % 26.08.2025

    Ryanair Holdings

    +2,13 %
    -10,35 %
    -4,93 %
    +2,42 %
    +52,84 %
    +96,41 %
    +102,10 %
    +83,25 %
    +390,09 %
    ISIN:IE00BYTBXV33WKN:A1401Z

