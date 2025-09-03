Aktie kaufen oder verkaufen
SMA Solar Technology Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Sebastian Gollnow - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur SMA Solar Technology Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SMA Solar Technology Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar Technology Aktie beträgt 18,00€ EUR. Die SMA Solar Technology Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,42 %.
Analysten und Kursziele für die SMA Solar Technology Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|16,00€
|+0,82 %
|-
|Deutsche Bank
|19,00€
|+19,72 %
|-
|JEFFERIES
|16,00€
|+0,82 %
|07.08.2025
|BERENBERG
|21,00€
|+32,33 %
|08.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00€
|+19,72 %
|08.08.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+0,82 %
|17.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|19,00€
|+19,72 %
|18.08.2025









ISIN:DE000A0DJ6J9WKN:A0DJ6J
