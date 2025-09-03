    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology

    SMA Solar Technology Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Aktuelle Analystenmeinungen zur SMA Solar Technology Aktie im Überblick.
    4 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu halten. 3 Analysten empfehlen die SMA Solar Technology Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die SMA Solar Technology Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar Technology Aktie beträgt 18,00 EUR. Die SMA Solar Technology Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +13,42 %.

    Analysten und Kursziele für die SMA Solar Technology Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 16,00 +0,82 % -
    Deutsche Bank 19,00 +19,72 % -
    JEFFERIES 16,00 +0,82 % 07.08.2025
    BERENBERG 21,00 +32,33 % 08.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 19,00 +19,72 % 08.08.2025
    JEFFERIES 16,00 +0,82 % 17.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 19,00 +19,72 % 18.08.2025

    SMA Solar Technology

    +1,58 %
    -31,80 %
    -18,26 %
    -16,59 %
    -22,41 %
    -68,07 %
    -59,77 %
    -53,26 %
    -69,58 %
