    Aktie kaufen oder verkaufen

    Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 68,88 EUR. Die Nestle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,24 %.

    Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 77,00 -4,13 % -
    BAADER BANK 80,00 -0,39 % 08.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 79,00 -1,64 % 11.08.2025
    JEFFERIES - - 14.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 81,00 +0,85 % 29.08.2025
    JEFFERIES 77,00 -4,13 % 29.08.2025
    UBS 80,00 -0,39 % 29.08.2025
    JEFFERIES 77,00 -4,13 % 31.07.2025

    Nestle

    -0,61 %
    +0,80 %
    +5,59 %
    -13,87 %
    -16,89 %
    -29,90 %
    -22,47 %
    +23,15 %
    +5.482,17 %
    ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC



