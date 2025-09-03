Aktie kaufen oder verkaufen
Nestle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Aktuelle Analystenmeinungen zur Nestle Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Nestle Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Nestle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Nestle Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Nestle Aktie beträgt 68,88€ EUR. Die Nestle Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -14,24 %.
Analysten und Kursziele für die Nestle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|77,00€
|-4,13 %
|-
|BAADER BANK
|80,00€
|-0,39 %
|08.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|79,00€
|-1,64 %
|11.08.2025
|JEFFERIES
|-
|-
|14.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|81,00€
|+0,85 %
|29.08.2025
|JEFFERIES
|77,00€
|-4,13 %
|29.08.2025
|UBS
|80,00€
|-0,39 %
|29.08.2025
|JEFFERIES
|77,00€
|-4,13 %
|31.07.2025
-0,61 %
+0,80 %
+5,59 %
-13,87 %
-16,89 %
-29,90 %
-22,47 %
+23,15 %
+5.482,17 %
ISIN:CH0038863350WKN:A0Q4DC
