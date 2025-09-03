    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25

    Foto: Mona Wenisch - dpa

    Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
    8 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 14,50 EUR. Die E.ON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,64 %.

    Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    Analyst 14,00 -5,04 % -
    Berenberg Bank 17,00 +15,31 % -
    DZ BANK - - 13.08.2025
    BERNSTEIN RESEARCH 17,00 +15,31 % 13.08.2025
    RBC 14,00 -5,04 % 13.08.2025
    JEFFERIES 16,00 +8,53 % 13.08.2025
    UBS 15,00 +1,75 % 13.08.2025
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 17,00 +15,31 % 13.08.2025
    JPMORGAN 16,00 +8,53 % 13.08.2025
    UBS 16,00 +8,53 % 14.08.2025
    RBC 15,00 +1,75 % 19.08.2025
    BERENBERG 17,00 +15,31 % 26.08.2025

    E.ON

    -0,47 %
    -5,62 %
    -8,55 %
    -5,07 %
    +14,04 %
    +76,15 %
    +45,67 %
    +64,35 %
    +956,16 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99

