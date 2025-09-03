Aktie kaufen oder verkaufen
E.ON Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `25
Foto: Mona Wenisch - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur E.ON Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die E.ON Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die E.ON Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der E.ON Aktie beträgt 14,50€ EUR. Die E.ON Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,64 %.
Analysten und Kursziele für die E.ON Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|14,00€
|-5,04 %
|-
|Berenberg Bank
|17,00€
|+15,31 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2025
|BERNSTEIN RESEARCH
|17,00€
|+15,31 %
|13.08.2025
|RBC
|14,00€
|-5,04 %
|13.08.2025
|JEFFERIES
|16,00€
|+8,53 %
|13.08.2025
|UBS
|15,00€
|+1,75 %
|13.08.2025
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|17,00€
|+15,31 %
|13.08.2025
|JPMORGAN
|16,00€
|+8,53 %
|13.08.2025
|UBS
|16,00€
|+8,53 %
|14.08.2025
|RBC
|15,00€
|+1,75 %
|19.08.2025
|BERENBERG
|17,00€
|+15,31 %
|26.08.2025
-0,47 %
-5,62 %
-8,55 %
-5,07 %
+14,04 %
+76,15 %
+45,67 %
+64,35 %
+956,16 %
ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99
