JPMORGAN stuft Puma SE auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Puma nach einem Analystenwechsel von 21 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Puma befinde sich am Anfang eines langwierigen Turnarounds mit immensen Umsetzungsrisiken, schrieb Wendy Liu am Mittwoch in ihrem ersten Branchenkommentar. Dabei bleibe die Konkurrenz hart - zusätzlich erschwert durch das Comeback von Nike. Die Puma-Aktie habe zuletzt vor allem von Übernahmefantasie gelebt. Diesbezüglich sieht Liu allerdings einige Fallstricke./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 20,77EUR auf Lang & Schwarz (02. September 2025, 22:59 Uhr) gehandelt.
