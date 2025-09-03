Swiss Life Holding: Wachstum und Gewinn im H1 2025 auf Erfolgskurs!
Swiss Life überzeugt im ersten Halbjahr 2025 mit soliden Ergebnissen und ambitionierten Zukunftsplänen.
Foto: adobe.stock.com
- Swiss Life erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Betriebsgewinn von CHF 903 Millionen, was einer Steigerung um 3% in lokaler Währung entspricht. Der Reingewinn sank auf CHF 602 Millionen, hauptsächlich aufgrund höherer Steueraufwendungen.
- Die Prämieneinnahmen stiegen in lokaler Währung um 5% auf CHF 12,1 Milliarden, und die Fee-Erträge erhöhten sich um 2% auf CHF 1,27 Milliarden.
- Swiss Life Asset Managers verzeichnete starke Nettoneugeldzuflüsse im TPAM-Geschäft von CHF 13,2 Milliarden, was zu einem Anstieg der verwalteten Vermögen auf CHF 138 Milliarden führte.
- Die Eigenkapitalrendite lag bei 17,6%, und die SST-Quote per 30. Juni 2025 betrug rund 205%, was über der strategischen Ambition von 140 bis 190% liegt.
- Das Unternehmensprogramm «Swiss Life 2027» wurde erfolgreich gestartet, mit dem Ziel, das Fee-Ergebnis auf über CHF 1 Milliarde auszubauen und eine Eigenkapitalrendite von 17 bis 19% zu erzielen.
- Swiss Life plant, den kumulierten Cash-Transfer an die Holding in den kommenden drei Jahren auf CHF 3,6 bis 3,8 Milliarden zu steigern und eine Dividendenausschüttungsquote von über 75% anzustreben.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Life Holding ist am 03.09.2025.
Der Kurs von Swiss Life Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 909,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im
Minus.
-0,20 %
-3,11 %
+2,56 %
+3,41 %
+23,31 %
+78,51 %
+160,75 %
+351,08 %
+1.081,17 %
ISIN:CH0014852781WKN:778237
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
