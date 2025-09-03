DAX-FLASH
Dax stabilisiert sich nach Kursrutsch des Vortages
- Dax könnte nach Kursrutsch stabilisieren, Wall Street hilft.
- Broker IG taxiert Dax 0,3% höher auf 23.565 Punkte.
- Anleger besorgt über Risiken, Anleiherenditen kritisch.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax könnte am Mittwoch nach seinem Vortagskursrutsch einen Stabilisierungsversuch wagen. Unterstützung kommt von der Wall Street, die sich nach zunächst deutlicheren Verlusten zwar im Minus, aber am Tageshoch aus dem Handel verabschiedet hatte. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Auftakt 0,3 Prozent höher auf 23.565 Punkte.
Am Dienstag war der europäische Handel dem Ruf des Septembers gerecht geworden, ein schwieriger Börsenmonat zu sein. Ein Potpourri aus Risiken, die von Donald Trumps Wirtschaftspolitik, dem anhaltenden Ukraine-Krieg bis hin zu geldpolitischer Unsicherheit und der politischen Lage in Frankreich reichen, vertreibt den Anlegern derzeit die gute Stimmung, nachdem diese Risiken zuvor weitgehend ausgeblendet wurden. Der Dax fiel unter seine 100-Tage-Linie, blieb aber über seinem Zwischentief von Anfang August.
Laut Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners werden steigende Anleiherenditen mittlerweile am Aktienmarkt kritischer wahrgenommen. "Die große Frage lautet jetzt, wo die nächste Kaufschwelle der Anlegerinnen und Anleger liegt", schrieb der Experte am Morgen. Zuvor habe diese bei der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten gelegen, auf die Anleger nun wieder von unten schauen müssen./tih/mis
gekauft gestern Nachkauf UJ4ZAN KO 24.600 - Kaufkurs : 4,46 € x 800 St. Durchschnittskurs : 4,83 €
verkauft heute per Verkaufslimit zu 5,40 € gegen 10.06.
konnte nicht zeitnah posten da ich mit dem Auto Richtung Zürich gefahren bin . So wie ich es gesehen habe wäre wesentlich mehr möglich gewesen . Aber ich bin zufrieden ! :kiss::kiss::kiss: