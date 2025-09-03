Aurzen definiert tragbare Unterhaltung neu mit einer neuen Projektorreihe für jeden Lebensstil auf der IFA 2025

Zu den Highlights gehören die äußerst vielseitige modulare Projektionsplattform ZIP und die audiozentrierte BOOM-Serie; Live-Demos in Halle H21, Stand H21-111.

BERLIN, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Aurzen, ein führender Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, gab heute bekannt, dass es sein umfassendes Produkt-Ökosystem auf der IFA 2025 vom 5. bis 9. September vorstellen wird. Presse und Besucher sind zu Live-Demonstrationen in der Messe Berlin, Halle H21, Stand H21-111, eingeladen.