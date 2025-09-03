    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Aurzen definiert tragbare Unterhaltung neu mit einer neuen Projektorreihe für jeden Lebensstil auf der IFA 2025

    Zu den Highlights gehören die äußerst vielseitige modulare Projektionsplattform ZIP und die audiozentrierte BOOM-Serie; Live-Demos in Halle H21, Stand H21-111.

    BERLIN, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Aurzen, ein führender Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, gab heute bekannt, dass es sein umfassendes Produkt-Ökosystem auf der IFA 2025 vom 5. bis 9. September vorstellen wird. Presse und Besucher sind zu Live-Demonstrationen in der Messe Berlin, Halle H21, Stand H21-111, eingeladen.

    Im Mittelpunkt der Präsentation von Aurzen stehen drei verschiedene Produktfamilien: das hyperportable modulare ZIP-Ökosystem, die hochwertige BOOM-Serie mit integrierter Audiofunktion und die funktionsreiche, preisgünstige EAZZE-Serie. Zusammen stehen sie für das Engagement von Aurzen, eine perfekte Projektionslösung für jeden Nutzer zu schaffen, vom digitalen Nomaden bis zum Heimkino-Enthusiasten.

    Die ZIP-Familie: Eine modulare Taschenprojektionsplattform

    Das Vorzeigeprodukt ZIP-Ökosystem von Aurzen definiert mobiles Entertainment mit seinem einzigartigen modularen Design neu und ermöglicht es Benutzern, ihr perfektes tragbares Setup zusammenzustellen. Das komplette ZIP-Ökosystem wird auf der IFA 2025 zum ersten Mal vorgeführt.

    • Der ZIP-Projektor: Ein ultrakompakter 720p-HD-Projektor mit Time-of-Flight-Autofokus und Trapezkorrektur für sofortige, perfekte Pop-up-Vorführungen an jedem Ort.
    • Nahtloses Streaming und Gaming: Der CastPlay-C Dongle bietet Plug-and-Play-Funktionalität, DRM-zertifiziertes Streaming von Netflix, Disney+ und anderen Anbietern und spiegelt eine Nintendo Switch mit Pass-Through-Ladefunktion.
    • Projekt Überall: Die innovative Saugnapfhalterung lässt sich an jeder glatten Oberfläche befestigen, während der Akku-Ständer die Laufzeit verlängert und einen stabilen Stand für ein wirklich mobiles Kino bietet.
    • Sofortbildschirm: Das ScreenPlay Portable A3 Display ist ein leichter, faltbarer 16:9-Bildschirm, der sich in Sekundenschnelle aufbauen lässt.

    Die BOOM-Serie: Premium-Audio trifft auf leistungsstarke Projektion

