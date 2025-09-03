Aurzen definiert tragbare Unterhaltung neu mit einer neuen Projektorreihe für jeden Lebensstil auf der IFA 2025
Zu den Highlights gehören die äußerst vielseitige modulare Projektionsplattform ZIP und die audiozentrierte BOOM-Serie; Live-Demos in Halle H21, Stand H21-111.
BERLIN, 3. September 2025 /PRNewswire/ -- Aurzen, ein führender Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie, gab heute bekannt, dass es sein umfassendes Produkt-Ökosystem auf der IFA 2025 vom 5. bis 9. September vorstellen wird. Presse und Besucher sind zu Live-Demonstrationen in der Messe Berlin, Halle H21, Stand H21-111, eingeladen.
Im Mittelpunkt der Präsentation von Aurzen stehen drei verschiedene Produktfamilien: das hyperportable modulare ZIP-Ökosystem, die hochwertige BOOM-Serie mit integrierter Audiofunktion und die funktionsreiche, preisgünstige EAZZE-Serie. Zusammen stehen sie für das Engagement von Aurzen, eine perfekte Projektionslösung für jeden Nutzer zu schaffen, vom digitalen Nomaden bis zum Heimkino-Enthusiasten.
Die ZIP-Familie: Eine modulare Taschenprojektionsplattform
Das Vorzeigeprodukt ZIP-Ökosystem von Aurzen definiert mobiles Entertainment mit seinem einzigartigen modularen Design neu und ermöglicht es Benutzern, ihr perfektes tragbares Setup zusammenzustellen. Das komplette ZIP-Ökosystem wird auf der IFA 2025 zum ersten Mal vorgeführt.
- Der ZIP-Projektor: Ein ultrakompakter 720p-HD-Projektor mit Time-of-Flight-Autofokus und Trapezkorrektur für sofortige, perfekte Pop-up-Vorführungen an jedem Ort.
- Nahtloses Streaming und Gaming: Der CastPlay-C Dongle bietet Plug-and-Play-Funktionalität, DRM-zertifiziertes Streaming von Netflix, Disney+ und anderen Anbietern und spiegelt eine Nintendo Switch mit Pass-Through-Ladefunktion.
- Projekt Überall: Die innovative Saugnapfhalterung lässt sich an jeder glatten Oberfläche befestigen, während der Akku-Ständer die Laufzeit verlängert und einen stabilen Stand für ein wirklich mobiles Kino bietet.
- Sofortbildschirm: Das ScreenPlay Portable A3 Display ist ein leichter, faltbarer 16:9-Bildschirm, der sich in Sekundenschnelle aufbauen lässt.
Die BOOM-Serie: Premium-Audio trifft auf leistungsstarke Projektion