Fraport, Nordex, Flatexdegiro im Stoxx 600

(ISS Stoxx hat korrigiert, dass nicht Just Group, sondern Flatexdegiro am 22. September in den Stoxx 600 aufgenommen wird.)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu den sieben im September neuen Unternehmen im Stoxx Europe 600 zählen auch drei deutsche. Zugleich werden aber auch drei deutsche Unternehmen den Index verlassen müssen. Von Montag, 22. September, an, werden der Flughafenbetreiber Fraport , der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex und der Online-Broker Flatexdegiro <> in den breitgefassten, branchenübergreifenden europäischen Index einziehen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte.

Herausgenommen werden - neben vier anderen Unternehmen aus Europa - dagegen Carl Zeiss Meditec , Gerresheimer und Redcare Pharmacy .