    OFFIZIELLE KORREKTUR/INDEX-MONITOR

    Fraport, Nordex, Flatexdegiro im Stoxx 600

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei deutsche Unternehmen neu im Stoxx 600 ab 22.9.
    • Fraport, Nordex und Flatexdegiro treten ein.
    • Carl Zeiss, Gerresheimer und Redcare scheiden aus.
    OFFIZIELLE KORREKTUR/INDEX-MONITOR - Fraport, Nordex, Flatexdegiro im Stoxx 600
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (ISS Stoxx hat korrigiert, dass nicht Just Group, sondern Flatexdegiro am 22. September in den Stoxx 600 aufgenommen wird.)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Zu den sieben im September neuen Unternehmen im Stoxx Europe 600 zählen auch drei deutsche. Zugleich werden aber auch drei deutsche Unternehmen den Index verlassen müssen. Von Montag, 22. September, an, werden der Flughafenbetreiber Fraport , der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex und der Online-Broker Flatexdegiro <> in den breitgefassten, branchenübergreifenden europäischen Index einziehen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx mitteilte.

    Herausgenommen werden - neben vier anderen Unternehmen aus Europa - dagegen Carl Zeiss Meditec , Gerresheimer und Redcare Pharmacy .

    Die neuen Mitglieder aus den anderen europäischen Staaten sind Zegona Communications aus Großbritannien, Abivax aus Frankreich, Unicaja Banco aus Spanien sowie Camurus aus Schweden. Den Stoxx 600 verlassen müssen noch Computacenter aus Großbritannien, die schwedische Embracer Group sowie Banca Popolare di Sondrio aus Italien und Verallia aus Frankreich.

    Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/tih/mis/ck/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie

    Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 42,90 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 07:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um -0,34 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,50 Mrd..

    Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 63,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 47,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +7,45 %/+71,47 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
