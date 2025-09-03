    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt Adidas auf 'Buy' - Ziel runter auf 220 Euro

    • Kursziel für Adidas auf 220 Euro gesenkt.
    • Einstufung von "Hold" auf "Buy" erhöht.
    • Wachstumstreiber und Dollar-Schwäche positiv.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Adidas zwar nach dem "brutalen Wertverlust" von 250 auf 220 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Grzinic konstatiert bei den Herzogenaurachern am Mittwoch mannigfache Wachstumstreiber. Die Sorgen der Anleger bezüglich einer zu hohen Abhängigkeit von Terrace-Produkten, die sich ihrem Zenit näherten, seien übertrieben. Zugleich sei Adidas ein Gewinner mit Blick auf Zölle und Dollar-Schwäche./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 168,7 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 07:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um -0,21 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von adidas bezifferte sich zuletzt auf 30,28 Mrd..

    adidas zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 243,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 265,00EUR was eine Bandbreite von +30,82 %/+57,57 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 220 Euro

