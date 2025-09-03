ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Puma auf 'Underweight' - Ziel runter auf 16 Euro
- JPMorgan senkt Puma-Kursziel auf 16 Euro.
- Abstufung von "Neutral" auf "Underweight" erfolgt.
- Puma steht vor langwierigem Turnaround mit Risiken.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Puma nach einem Analystenwechsel von 21 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Puma befinde sich am Anfang eines langwierigen Turnarounds mit immensen Umsetzungsrisiken, schrieb Wendy Liu am Mittwoch in ihrem ersten Branchenkommentar. Dabei bleibe die Konkurrenz hart - zusätzlich erschwert durch das Comeback von Nike. Die Puma-Aktie habe zuletzt vor allem von Übernahmefantasie gelebt. Diesbezüglich sieht Liu allerdings einige Fallstricke./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 20,62 auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 07:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -0,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,24 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,02 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -21,20 %/-1,50 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 16 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PUMA - 696960 - DE0006969603
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PUMA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Aktientrend, danke für Deine Postings...aber wenn Du anderen Frust vorwirfst, dann muss man Deinen Postings Einseitigkeit und zu viel Euphorie vorwerfen. Ich mache das nur mal an den folgenden Punkten fest:
Under Armour wird bei 5 Mrd. USD Umsatz auch nur mit knapp 2 Mrd. USD bewertet, Marketscreener zeigt einen EV/Sales von 0,4x. Da ist Puma mit seinen 7,5 Mrd. Umsatz bei 3,1 Mrd MarketCap (+ Nettoverschuldung) ähnlich oder sogar leicht höher bewertet. Zudem wird bei Under Armour in diesem Jahr eine ca. 4-5%ige EBIT Marge in diesem Jahr erwartet. Natürlich macht der Vergleich mit der weltweiten bekanntesten und am höchsten bewertete Marke NIKE (+ in US gelistet, liquideste Aktie, größte Marktmacht, etc.) mehr Spaß – aber ist ja keine wünschdirwas-Veranstaltung :-)
Umsatzwachstum in 2023 betrug 1,6% und in 2024 2,5%. Ja, natürlich war das historische Wachstum davor immens, aber 2023, 2024 und 2025 ingesamt sehr schwach. Zudem macht Puma weniger als 40% des Umsatzes in EMEA und der USD ist erst im Laufe dieses Jahres stark gestiegen (im Januar lag EUR/USD noch bei 1,02!). Wir nähern uns der 1,18 aktuell. Soll heißen: den Währungseffekt wird man nach aktuellem Stand für das Gesamtjahr 2026 noch deutlich merken, was auch das Umsatzwachstum bremsen wird. M.E. muss man damit rechnen, dass auch die Kosteneinsparmaßnahmen einen negativen Einfluss auf den Umsatz haben werden.
Bei den Sponsorenverträgen finde ich es beachtlich, dass die so einseitig positiv gesehen werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann blättert PUMA die nächsten 10 Jahre lang ca. 115 Mio Euro den Kollegen von Manchester City auf den Tisch. Mit dem BVB zusammen wohl geschätzt um die 150 Mio p.a. Hat adidas nicht den DFB Vertrag an Nike verloren, weil den Kollegen bei adidas das betriebwirtschaftlich zu teuer war? Adidas hält sich zurück, aber das schwächelnde Puma Unternehmen schüttet das Füllhorn aus könnten Spötter sagen.
Zu Deinem „Und bisher ist noch kein einziger Verlust eingetreten“ würde ich entgegen wollen, dass doch alleine im ersten Halbjahr ein Nettoverlust von einerm Viertelmilliarde in den Büchern steht. Und die beiden schlimmen Quartale kommen erst noch. Da würde ein wenig Objektivität gut tuen; das ist mE zu einfach gedacht, wenn man das alles nur mit „Buchverlusten mit Achselzucken“ abtut.
Ein Jahr ohne Wachstum ist in der Tat kein Beinbruch, aber das Wachstum alleine hat auch nichts gebracht, wie der Kurs die letzten Jahre zeigt. Erinnert mich ein wenig an die deutsche Bankenlandschaft, die von den Bilanzsummen weltweit führend waren, aber dabei nichts verdient und an der Börse verprügelt wurden.
Deine Evotec-Referenz ist „fake news“. Die Aktie hatte durch den Einstieg von Triton zwar schon vorab profitiert, aber die Übernahme-News von Halozyme hat den Kurs von 8,63 auf 10,47 Euro gebracht. Das sind +21%, aber nicht Deine +200%! Und noch mal: warum eine 1:1 Umsatzbewertung, wenn ähnlich große – aber profitable – Unternehmen wie Under Armour mit 0,4x Umsatz bewertet werden?
Wenn der neue CEO von einem „Re-Set der Marke“ und notwendiger neuer Strategie spricht, dann ist es nicht nur ein einmaliges Verzocken im Zollstreit oder eine einmalige Abschreibung von Lagerbeständen, oder?
Puma hat seit 1994 nur 2 Mal einen Umsatzrückgang verzeichnet. 2009 und 2014. Nun erwartet für 2025.
Gleichzeitig sagt der CEO 2026 wird ein Übergangsjahr werden heißt es kann wieder mit Umsatzwachstum gerechnet werden. Ich versteh die Aussage nicht mit den Aussichten und warum Puma nun deshalb nur noch wenige Millionen Euro wert sein sollte den das entspricht nämlich einem einstelliger Börsenkurs. Das Unternehmen macht über 8 Milliarden Umsatz ist in fast allen Ländern der Erde tätig hat dort Verkaufs- und Lagerstruktur hält Partnerschaften mit den besten Vereinen im Fußball. Weil jetzt mal ein negativer Gewinn prognostiziert wurde? Dann müssten Nike und Adidas in den letzten 10 Jahren zig mal vor die Hunde gegangen sein die hatten nämlich diverse Jahre mit massiven Umsatzeinbußen und negativen Gewinnen.
Ich lese da eher Frust als wirkliche Fakten bzgl. Puma. Auch was die Bewertung von Artemis mit Puma zu tun hat. Die Verluste bei Artemis kommen sicher nicht von dem kleinsten Investment im Konzern Puma oder ihren Anteil pro Jahr an der Dividende der insgesamt wie viel war pro Jahr? 100 Millionen? Das sind vielleicht die Stromkosten für den Gesamtkonzern im Jahr. Man wollte mit Freundt Puma zu einer Luxusmarke machen das ist schiefgegangen. Denn der Konzern besteht nur aus Luxusmarken mit enormen Margen. Da klar ist dass das mit Puma derzeit nicht erreichbar scheint wird Puma abgestoßen weil es nicht zur Konzernstruktur passt. Das hat weniger damit zu tun das sie glauben Puma ist tot, eher damit dass es nicht mehr passt.
Ich verstehe nicht warum in deutschen Foren Unternehmen sofort tot sind wenn sie nicht jedes Jahr wachsen. Puma war jetzt 44 Quartale am Stück gewachsen und hat sich durch den Versuch eine luxusmarke zu werden verkalkuliert darunter leiden Umsatz und Margen. Ja gut der Kurs hat das bestraft. Dennoch haben wir einen gesunden und soliden Konzern. Ein Jahr mit Buchverlusten bringt bei mir nicht mehr als ein Achselzucken hervor. Die letzten 30 Jahre waren ein Sprint bei Puma insbesondere die letzten 20 Jahre wo man den Umsatz von 1 Milliarde auf fast 9 Milliarden gebracht hat.
Die Kosten sind vor allem durch massives Personalwachstum explodiert teilweise sind tauende Stellen in einem Jahr hinzugekommen.
Puma muss sich wieder markengerecht schrumpfen bei den Kosten.
Und auch das mit der Stütze durch die Shorts stimmt nur zum Teil, weil in der letzten Woche ein deutlich positiver CMF erreicht wurde fast am Maximum der Skala. Heißt es haben deutlich mehr gekauft als verkauft und zwar deutlich mehr als alle gemeldeten Shorts einkaufen mussten um glatt zu stellen. Keine Frage haben die ihren bedeutenden Teil beigetragen von 17 auf 21 Euro zu springen vor allem psychologisch aber das ist nicht der Hauptgrund. Wir sehen jetzt das was vor bei Evotec zuletzt gesehen haben. Massive Sprünge des Kurses im Rahmen einer Übernahmespekulation.
Die DZ Bank hat für die Bewertung zwischen 25-29€ nur die letzten 3 Monate herangezogen und hier einen Aufschlag von 25% draufgepackt. Ich sehe den Kurs aber realistisch über 30€ wenn es eine öffentliche Übernahmeabsicht gibt. Evotec hat sich fast verdreifacht nach dem Bekanntwerden nur der bloßen Übernahmeabsicht. Bei Puma wären das 60€ oder 1:1 Umsatzbewertung. Unrealistisch für ein Übernahmeangebot aber die 30€+ wird zumindest der Markt per Kurs fordern.
Puma ist nicht der „Laden“ es ist ein solides Unternehmen was sich im Rahmen von Zöllen und Strategie verkalkuliert hat. Bestraft wurden der Kurs und die Leitung die gehen musste sowie die Bewegung innerhalb des Gesamtkonzerns des Mehrheitseigentümers. Nicht mehr nicht weniger