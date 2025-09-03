JPMorgan senkt Puma auf 'Underweight' - Ziel runter auf 16 Euro

Aktientrend_ schrieb 01.09.25, 10:50

Das macht für mich wenig Sinn.



Puma hat seit 1994 nur 2 Mal einen Umsatzrückgang verzeichnet. 2009 und 2014. Nun erwartet für 2025.



Gleichzeitig sagt der CEO 2026 wird ein Übergangsjahr werden heißt es kann wieder mit Umsatzwachstum gerechnet werden. Ich versteh die Aussage nicht mit den Aussichten und warum Puma nun deshalb nur noch wenige Millionen Euro wert sein sollte den das entspricht nämlich einem einstelliger Börsenkurs. Das Unternehmen macht über 8 Milliarden Umsatz ist in fast allen Ländern der Erde tätig hat dort Verkaufs- und Lagerstruktur hält Partnerschaften mit den besten Vereinen im Fußball. Weil jetzt mal ein negativer Gewinn prognostiziert wurde? Dann müssten Nike und Adidas in den letzten 10 Jahren zig mal vor die Hunde gegangen sein die hatten nämlich diverse Jahre mit massiven Umsatzeinbußen und negativen Gewinnen.



Ich lese da eher Frust als wirkliche Fakten bzgl. Puma. Auch was die Bewertung von Artemis mit Puma zu tun hat. Die Verluste bei Artemis kommen sicher nicht von dem kleinsten Investment im Konzern Puma oder ihren Anteil pro Jahr an der Dividende der insgesamt wie viel war pro Jahr? 100 Millionen? Das sind vielleicht die Stromkosten für den Gesamtkonzern im Jahr. Man wollte mit Freundt Puma zu einer Luxusmarke machen das ist schiefgegangen. Denn der Konzern besteht nur aus Luxusmarken mit enormen Margen. Da klar ist dass das mit Puma derzeit nicht erreichbar scheint wird Puma abgestoßen weil es nicht zur Konzernstruktur passt. Das hat weniger damit zu tun das sie glauben Puma ist tot, eher damit dass es nicht mehr passt.



Ich verstehe nicht warum in deutschen Foren Unternehmen sofort tot sind wenn sie nicht jedes Jahr wachsen. Puma war jetzt 44 Quartale am Stück gewachsen und hat sich durch den Versuch eine luxusmarke zu werden verkalkuliert darunter leiden Umsatz und Margen. Ja gut der Kurs hat das bestraft. Dennoch haben wir einen gesunden und soliden Konzern. Ein Jahr mit Buchverlusten bringt bei mir nicht mehr als ein Achselzucken hervor. Die letzten 30 Jahre waren ein Sprint bei Puma insbesondere die letzten 20 Jahre wo man den Umsatz von 1 Milliarde auf fast 9 Milliarden gebracht hat.



Die Kosten sind vor allem durch massives Personalwachstum explodiert teilweise sind tauende Stellen in einem Jahr hinzugekommen.



Puma muss sich wieder markengerecht schrumpfen bei den Kosten.



Und auch das mit der Stütze durch die Shorts stimmt nur zum Teil, weil in der letzten Woche ein deutlich positiver CMF erreicht wurde fast am Maximum der Skala. Heißt es haben deutlich mehr gekauft als verkauft und zwar deutlich mehr als alle gemeldeten Shorts einkaufen mussten um glatt zu stellen. Keine Frage haben die ihren bedeutenden Teil beigetragen von 17 auf 21 Euro zu springen vor allem psychologisch aber das ist nicht der Hauptgrund. Wir sehen jetzt das was vor bei Evotec zuletzt gesehen haben. Massive Sprünge des Kurses im Rahmen einer Übernahmespekulation.



Die DZ Bank hat für die Bewertung zwischen 25-29€ nur die letzten 3 Monate herangezogen und hier einen Aufschlag von 25% draufgepackt. Ich sehe den Kurs aber realistisch über 30€ wenn es eine öffentliche Übernahmeabsicht gibt. Evotec hat sich fast verdreifacht nach dem Bekanntwerden nur der bloßen Übernahmeabsicht. Bei Puma wären das 60€ oder 1:1 Umsatzbewertung. Unrealistisch für ein Übernahmeangebot aber die 30€+ wird zumindest der Markt per Kurs fordern.



Puma ist nicht der „Laden“ es ist ein solides Unternehmen was sich im Rahmen von Zöllen und Strategie verkalkuliert hat. Bestraft wurden der Kurs und die Leitung die gehen musste sowie die Bewegung innerhalb des Gesamtkonzerns des Mehrheitseigentümers. Nicht mehr nicht weniger