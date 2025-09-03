    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan senkt Puma auf 'Underweight' - Ziel runter auf 16 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan senkt Puma-Kursziel auf 16 Euro.
    • Abstufung von "Neutral" auf "Underweight" erfolgt.
    • Puma steht vor langwierigem Turnaround mit Risiken.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Puma auf 'Underweight' - Ziel runter auf 16 Euro
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für die Aktien von Puma nach einem Analystenwechsel von 21 auf 16 Euro gesenkt und die Papiere von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Puma befinde sich am Anfang eines langwierigen Turnarounds mit immensen Umsetzungsrisiken, schrieb Wendy Liu am Mittwoch in ihrem ersten Branchenkommentar. Dabei bleibe die Konkurrenz hart - zusätzlich erschwert durch das Comeback von Nike. Die Puma-Aktie habe zuletzt vor allem von Übernahmefantasie gelebt. Diesbezüglich sieht Liu allerdings einige Fallstricke./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 02:46 / BST

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Rating: Underweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 16 Euro

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
