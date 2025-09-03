Invest Expat startet Expansion in Wien mit Ex-Superfund...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Für Sie zusammengefasst
    • Max Plank treibt Invest Expat-Expansion in Wien voran.
    • Christopher Kampner wird Country Manager in Wien.
    • Ziel: Elite-Team für unabhängige Finanzberatung aufbauen.

    Wien (APA-ots) - Max Plank, Gründer und Geschäftsführer von Invest Expat , treibt die
    Expansion seines Unternehmens in Österreich rasant voran. Mit der Eröffnung des neuen Standortes in Wien setzt er ein klares Signal: Invest Expat soll zur ersten Adresse für Expats und lokale Kunden in Europa werden.

    Für diesen nächsten Wachstumsschritt holt sich Plank prominente Verstärkung: Christopher Kampner, MSc (WU), MA , ehemaliger Head of Austria bei CORUM und Ex-Managing Director bei Superfund Asset Management, übernimmt die Rolle des Country Managers Wien. Das Unternehmen bietet Top-Beratern die Möglichkeit, sich der Marke anzuschließen und gemeinsam ein starkes Beratungsumfeld für Expats und lokale Kunden zu schaffen. Mit klarem Fokus auf Qualität, Transparenz und individuelle Lösungen verfolgen Plank und Kampner gemeinsam das Ziel, eine Elite-Mannschaft hochqualifizierter Berater aufzubauen.

    "Mit Christopher Kampner an meiner Seite beschleunigen wir die Vision, Invest Expat europaweit als Heimat unabhängiger Finanzberatung zu etablieren", erklärt Max Plank.

