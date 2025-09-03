    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsContinental AktievorwärtsNachrichten zu Continental
    BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von Continental zwar von 64 auf 66 Euro angehoben, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Wertschöpfung aus der Konzernaufspaltung sei inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Harry Martin am Dienstagnachmittag. Er hält einen Gesamtwert beider künftiger Unternehmen von 20 Milliarden Euro für fair - verglichen mit einem Börsenwert der alten Conti von 22,5 Milliarden Euro am Montag./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 14:05 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 15:35 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 74,04EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Harry Martin
    Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 66
    Kursziel alt: 64
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


