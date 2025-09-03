BERNSTEIN RESEARCH stuft CONTINENTAL AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien von Continental zwar von 64 auf 66 Euro angehoben, die Papiere aber von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die Wertschöpfung aus der Konzernaufspaltung sei inzwischen mehr als eingepreist, schrieb Harry Martin am Dienstagnachmittag. Er hält einen Gesamtwert beider künftiger Unternehmen von 20 Milliarden Euro für fair - verglichen mit einem Börsenwert der alten Conti von 22,5 Milliarden Euro am Montag./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 14:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 14:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 15:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Continental Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 74,04EUR auf Lang & Schwarz (03. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 64
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Harry Martin
Analysiertes Unternehmen: CONTINENTAL AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 64
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte