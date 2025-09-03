Tech-Sell-off tobt, Anleihe-Crash treibt Renditen hoch – Gold auf Rekord!

Auslöser der neuen Abwärtsbewegung waren die Sorgen über die steigende Staatsverschuldung in den USA und anderen großen Volkswirtschaften. Investoren trennten sich von Staatsanleihen, woraufhin die Renditen auf breiter Front anzogen. Die Verzinsung 30-jähriger US-Treasuries kletterte mit knapp fünf Prozent auf den höchsten Stand seit Juli. Auch in Europa stiegen die Renditen: Deutsche 30-jährige Anleihen erreichten den höchsten Wert seit 2011, britische Papiere den höchsten Stand seit 1998.

Die US-Börsen haben am Dienstag unter steigenden Renditen am Anleihemarkt und deutlichen Verlusten bei Technologiewerten nachgegeben. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,55 Prozent auf 45.295 Punkte und entfernte sich damit von seinem jüngsten Rekordhoch. Der S&P 500 verlor 0,69 Prozent auf 6.416 Zähler, der Nasdaq 100 gab 0,79 Prozent auf 23.231 Punkte nach. Bereits am Freitag hatten die Indizes schwächer geschlossen, am Montag war die Wall Street wegen des Labor Day feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Die höheren Zinsen setzten vor allem Technologieaktien unter Druck, deren Bewertungen Anleger zunehmend in Frage stellen. Nvidia, das größte börsennotierte Unternehmen der Welt und Schwergewicht im S&P 500, verlor weitere zwei Prozent, nachdem die Aktie bereits in der Vorwoche nach einer als enttäuschend gewerteten Umsatzprognose um 3,8 Prozent gefallen war. Der Philadelphia Semiconductor Index rutschte um 1,1 Prozent ab. "Die heutige Risikoscheu ist eine allgemeine Marktunsicherheit, die vom Anleihemarkt ausgeht", kommentierte Marija Veitmane, Leiterin der Aktienanalyse bei State Street Markets.

Neben den Schulden- und Defizitsorgen belasten auch politische Risiken. Ein US-Berufungsgericht stellte Trumps Zollpläne teilweise in Frage und gefährdete damit mögliche Einnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe. "Wenn die USA tatsächlich keine Zolleinnahmen mehr erzielen können oder diese zurückzahlen müssen, belastet das den Staatshaushalt und die Höhe der Schulden, die das Land aufnehmen müsste", warnte Stephen Kates von Bankrate.

Fluchtbewegungen in sichere Häfen machten sich ebenfalls bemerkbar: Der Goldpreis stieg am Dienstag auf ein neues Allzeithoch. Anleger warten nun gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, der als entscheidend für das weitere Vorgehen der Federal Reserve gilt. Laut Swap-Märkten liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September bei fast 90 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



